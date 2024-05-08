الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأميركية

نفط خام - (تعبيرية)
نفط خام - (تعبيرية)

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وسط متابعة الأسواق للتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 77.95 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.55 بالمئة عن سعر التسوية السابق.


فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.68 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.58 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.


وأمس الثلاثاء، أغلق الخامان التداولات بزيادة نسبتها نحو 0.45 بالمئة، حيث صعد الخام الأميركي إلى 78.48 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام "برنت" إلى 83.33 دولار للبرميل.


وكشف تقرير لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 509 آلاف برميل خلال الأسبوع الماضي.


وبيانات المعهد عبارة عن تقديرات ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم. (بترا)


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