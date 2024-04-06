السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى اثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

منازل مدمرة في غزة
منازل مدمرة في غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.


كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.


كما قصفت مدفعية الاحتلال ممتلكات المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع.


وأطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على وسط وغرب المدينة.


وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بَدْء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 33091 شهيدًا، و75750 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم-(بترا)

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