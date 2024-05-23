 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأورومتوسطي: الاحتلال ينفذ اعداما جماعيا للمرضى والمصابين جراء استهدافه المستشفيات

طالب الأورومتوسطي أميركا بتعليق مساعداتها العسكرية ومبيعات الأسلحة
الأورومتوسطي يعتبر استهداف الاحتلال للمستشفيات بمثابة اعدام جماعي للمرضى والمصابين في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تدمير الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمرافق الصحية في شمال قطاع غزة وإخراج المتبقي منها الذي كان يعمل أصلا بشكل جزئي، يعني قرارا إسرائيليا بتنفيذ إعدام جماعي للمرضى والمصابين.

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وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان اليوم الخميس، إلى اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس مستشفى "العودة" في مخيم جباليا شمالي القطاع، واحتجاز الكوادر الطبية والمرضى والجرحى والتنكيل بهم بعد عدة أيام من إحكام حصار شامل على المستشفى واستهدافه على نحو متكرر وإخراجه عن العمل.

 


وأعرب المرصد عن مخاوفه من انقطاع الاتصال بأفراد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى الذين تبقوا داخل المستشفى، واحتمال ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائم قتل وإعدام ميداني واعتقال تعسفي كما فعلت في مستشفيات سابقا.
وشدد "الأورومتوسطي" على أن تدمير المستشفيات والمرافق الطبية يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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