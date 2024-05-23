 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة

الرصيف العائم على شاطئ غزة
الرصيف العائم على شاطئ غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة ونقلهما للعلاج في إسرائيل.اضافة اعلان
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