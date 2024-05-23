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الخميس 23 أيار 2024
12:36 م
إصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة
الرصيف العائم على شاطئ غزة
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة ونقلهما للعلاج في إسرائيل.
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غزة
الرصيف العائم
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