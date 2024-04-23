الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، يقودهم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد الفصح اليهودي حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحات الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.


وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي.-(بترا)


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