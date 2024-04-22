الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس في القدس (فيديو)

إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس في القدس
إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس في القدس

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين صباح اليوم الاثنين، إثر عملية دهس في مدينة القدس المحتلة.


وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إنه "في أعقاب الاشتباه بعملية دهس في حي روميما في القدس الغربية أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين، تم العثور على سلاح كارلو بالقرب من المكان ويتم التحقق من علاقته بالعملية".

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وأشارت الصحيفة نقلا عن شرطة الاحتلال إلى ان المنفذين شابان هربا سيرا على الأقدام من مكان العملية في القدس.


واستنفرت قوات الاحتلال في مكان العملية وبدأت البحث عن المنفذين، موضحة انه تم إطلاق مروحية للبحث عنهما.

 

وفي وقت لاحق أعلنت قوات الاحتلال اعتقال الشابين حاتم القواسمة ومعتز أبو غلمة، وهما من مدينة الخليل، بذريعة تنفيذ العملية.

 

 

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أيضا والد أحد الشابين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عملية الدهس بالقدس المحتلة.

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