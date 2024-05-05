الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدويري: جيش الاحتلال فشل في تحقيق أدنى أهدافه

الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري
الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أدنى أهدافه التي أعلنها في أول الحرب والمتمثل في استعادة أسراه بالقوة، مؤكدا أن الإسرائيليين غاصوا في رمال قطاع غزة.

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وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قادرة على إعادة بناء قوتها، وأن مواصلة استهداف المقاومة لممر نتساريم -الذي يشطر القطاع- هي نوع من الاستنزاف.


وحتى تؤتي هذه العمليات أكلها لا بد من تعزيزها بمزيد من العمليات النوعية المتمثلة في الاستدراج، وفق الدويري.


وأشار الخبير العسكري إلى أن هذا النوع من العمليات -على غرار كمين الزنة- تتطلب ترتيبات معقدة لكنها ستجبر إسرائيل على مغادرة نتساريم.


وأعاد الدويري التذكير بحديث رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي عن تآكل الإنجازات بسبب ضبابية الأهداف، قائلا إن هذه الضبابية أبقت إنجازات إسرائيل في المستوى التكتيكي أي أنها لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في القضاء على المقاومة.


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