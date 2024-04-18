الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية لمدينة غزة فجر اليوم

قصف مدفعي على غزة
قصف مدفعي على غزة

قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الخميس، المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة، في اليوم الـ195 على العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.

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 وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية في مدينة غزة، تحديدَا مناطق الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، ومخيم الشاطئ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عشرات الشهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، في حين لا يزال العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد، كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

 

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة شعت في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33,899، والإصابات إلى 76,664، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.-(بترا)

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