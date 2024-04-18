مفوض عام الأونروا: المجاعة تحكم قبضتها على غزة

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من أن مجاعة يتسبب فيها الإنسان "تحكم قبضتها" على أنحاء قطاع غزة.



اضافة اعلان

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، قال لازاريني إن إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات والسعي لتصفية أنشطة الوكالة في القطاع.



وأضاف "تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا، ما يرتب تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".



وتوفر الوكالة المساعدات وخدمات التعليم والصحة لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.



ويصف كبار مسؤولي الأمم المتحدة الوكالة بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 6 أشهر.



وقال لازاريني، "في جميع أنحاء غزة تُحكم مجاعة من صنع الإنسان قبضتها على القطاع، ففي الشمال بدأ الرضع والأطفال الصغار يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، وعلى الجانب الآخر من الحدود ينتظرون الطعام والمياه النظيفة، لكن لا يُسمح للأونروا بتقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح".



وبشأن الاتهامات التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي في كانون الثاني الماضي 10 إلى عدد من من موظفي الأونروا، قال لازاريني إن تحقيقا داخليا تجريه الأمم المتحدة بهذه الاتهامات.-(بترا)