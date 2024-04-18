الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مفوض عام الأونروا: المجاعة تحكم قبضتها على غزة

المجاعة تضرب غزة
المجاعة تضرب غزة

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من أن مجاعة يتسبب فيها الإنسان "تحكم قبضتها" على أنحاء قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، قال لازاريني إن إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات والسعي لتصفية أنشطة الوكالة في القطاع.

 

وأضاف "تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا، ما يرتب تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".


وتوفر الوكالة المساعدات وخدمات التعليم والصحة لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.


ويصف كبار مسؤولي الأمم المتحدة الوكالة بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 6 أشهر.


وقال لازاريني، "في جميع أنحاء غزة تُحكم مجاعة من صنع الإنسان قبضتها على القطاع، ففي الشمال بدأ الرضع والأطفال الصغار يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، وعلى الجانب الآخر من الحدود ينتظرون الطعام والمياه النظيفة، لكن لا يُسمح للأونروا بتقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح".


وبشأن الاتهامات التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي في كانون الثاني الماضي 10 إلى عدد من من موظفي الأونروا، قال لازاريني إن تحقيقا داخليا تجريه الأمم المتحدة بهذه الاتهامات.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قصف مدفعي على غزة

قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية لمدينة غزة فجر اليوم

منذ3 ساعة
منازل مدمرة في غزة

شهداء وجرحى اثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

06 نيسان 2024
منازل مدمرة في غزة

الأونروا: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بتدمير 62% من المنازل

05 نيسان 2024
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600

01 نيسان 2024
اقرأ أيضا
بايدن

بايدن يحذر إسرائيل من مهاجمة "حيفا"

منذ2 ساعة
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية ليلا على جنوب لبنان

منذ3 ساعة
قصف مدفعي على غزة

قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية لمدينة غزة فجر اليوم

منذ3 ساعة
661fac6d4c59b73caa718917

الكرملين: اتصالات روسيا مع إيران وإسرائيل بنّاءة

منذ20 ساعة
امطار باكستان

باكستان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 64

منذ21 ساعة
مضيق هرمز - (أرشيفية)

مضيق هرمز.. توترات تعود لعقود في الشريان النفطي العالمي

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (6)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التعليم.. "مسبحة وفرطت"

محمود الخطاطبة |اليوم

التجاوب مع الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

صناعة المحتوى في عصر الإنفلونسر: تحديات وإمكانيات

تهاني روحي |اليوم

التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط

رعد التل |اليوم

السعودية والأردن.. أعمق من رواسي الإقليم

سميح المعايطة |اليوم

لنتعلم من هؤلاء

د.خليف الخوالدة |اليوم

ذلك الاختراق الإعلامي أمام مشروعين عدوين

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات | منذ15 ساعة
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الأردن فخر العرب

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت
 
 