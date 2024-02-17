تغريم ترمب 354 مليون دولار

أمر قاض في نيويورك، الليلة الماضية، الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب وشركته التي تحمل الاسم نفسه بدفع 354 مليون دولار كتعويضات.

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وفرض القاضي، آرثر إنجورون، عقوبات إضافية ضد اثنين من أبناء الرئيس ترمب ومنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية بعد ارتكابهم عمليات احتيال واسعة النطاق من خلال المبالغة في تقييم إمبراطوريته العقارية.



وقال القاضي إنجورون في حكمه المؤلف من 92 صفحة أمس الجمعة انه و"من أجل اقتراض المزيد وبأسعار فائدة أقل، قدم المتهمون بيانات مالية كاذبة بشكل صارخ إلى المحاسبين، مما أدى إلى بيانات مالية احتيالية".



ووصف إنجورون رفض ترمب والآخرين الاعتراف بالأخطاء في البيانات المالية بأنه "مرض"، مستشهدا بمضاعفة حجم شقة ترمب في برج ترمب ثلاث مرات كأحد الأمثلة.- (بترا)