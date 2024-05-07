الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تنصيب "بوتين" رئيسا لروسيا للمرة الخامسة

تنصيب بوتين
مراسم تنصيب بوتين

بثت وكالة أبناء روسيا مراسم تنصيب فيلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، للمرة الخامسة،بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بدعم أكثر من 87% من أصوات الناخبين.

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وألقى بوتين اليمين الدستورية مع كلمة شكر توجه فيها الى جميع المواطنين الروس.

 

وقال بوتين خلال مراسم التنصيب، إنّ في هذه المرحلة التي نواجه فيها تحديات جسيمة، نفهم أهمية وضرورة الدفاع عن مصالحنا الوطنية على نحو أقوى. كلي ثقة أننا سنتجاوز كل التحديات، وسندافع عن حريتنا وتقاليدنا وقيمنا وسنتوحد جميعا  شعبا وسلطة من أجل هذه الأهداف.

 

وأضاف، سنستمر في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، علينا أن نكتفي ذاتيا، ونفتح مجالات جديدة أمام دولتنا كما حدث مرارا في التاريخ، الذي نتعلم من دروسه دائما.

 

وجرت مراسم التنصيب اليوم وفق البرتوكول المعتمد حيث توجه الرئيس إلى الحفل من مكتبه إلى قصر الكرملين الكبير، ومرّ عبر الشرفة الحمراء للقصر إلى ساحة الكاتدرائية، حيث يستعرض القائد الأعلى للقوات المسلحة مرور الفوج الرئاسي. ولحظة وصول بوتين إلى القصر، كان في استقباله جمهور غفير من المدعويين.

وأحضر عناصر حرس الشرف العلم الوطني لروسيا وراية رئيس روسيا الاتحادية (نسر برأسين على خلفية ثلاثية الألوان)، ثم شعار رئيس الدولة ونسخة الدستور التي وضع بوتين يده عليها أثناء أداء القسم.

 

يشار إلى أن فلاديمير بوتين من مواليد لينينغراد في 7 أكتوبر عام 1952. وهو خريج كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية (بطرسبورغ الآن) وكذلك أكاديمية الاستخبارات الخارجية. خدم في أجهزة أمن الدولة، وعمل في إدارة بطرسبورغ، وانتقل للعمل في موسكو في عام 1996 . وشغل بوتين مرتين (في النصف الثاني من عام 1999 وفي الفترة 2008-2012) منصب رئيس وزراء روسيا.(RT)

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