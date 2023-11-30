الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

روسيا: ممتنون لـ"حماس" على استجابتها لنداءاتنا العاجلة

الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن امتنان روسيا لقيادة حماس للإفراج عن الأسيرتين الروسيتين وستعمل على الإفراج السريع عن بقية الروس الأسرى.

اضافة اعلان


وقالت زاخاروفا، في بيان منشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع قيادة حماس، تم إطلاق سراح مواطنتينا، إيلينا تروفانوفا، وإيرينا تاتي، الأسيرتين في قطاع غزة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر".


وأكدت أن المواطنتين الروسيتين تمكنتا من العودة إلى ديارهما من دون التقيد بتنفيذ الشروط المتفق عليها بين "إسرائيل" وحماس لتبادل بعض النساء والأطفال الأسرى، مع الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.


وأضافت زاخاروفا: "نحن ممتنون لقيادة حماس على استجابتها لنداءاتنا العاجلة، سنواصل الضغط من أجل الإفراج المبكر عن الأسرى الروس المتبقين في قطاع غزة".


وقبل أيام، سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أسيراً يحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي. 


وذكرت الحركة، في بيان "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد الأسرى من حملة الجنسية الروسية".


يُشار إلى أنّه في الأيام الستة الماضية، جرت 6 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة. -الميادين

 

اقرأ أيضاً: 

حماس: استجابة لجهود الرئيس الروسي أفرجنا عن أحد المحتجزين يحمل الجنسية الروسية

حماس تطلق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لجهود الرئيس الروسي

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كتائب القسام - (أرشيفية)

بوريل: حماس فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها

27 تشرين الثاني 2023
وعبر السفراء عن خشيتهم من تداعيات الموقف على مصالح فرنسا في المنطقة

"هذا التحول مؤسف".. سفراء فرنسا بالشرق الأوسط يخاطبون ماكرون في رسالة جماعية

14 تشرين الثاني 2023
15ipj-2-730x438

غروشكو: موسكو لا تستبعد تورط الناتو في صراع الشرق الأوسط

04 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
مستشار نتنياهو: لا يزال هناك 140 محتجز لدى حماس

مستشار نتنياهو: لا يزال هناك 140 محتجزا لدى حماس

منذ1 ساعة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)

سموتريتش: مليونا "نازي" في الضفة الغربية

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس وزراء إسبانيا: ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول

منذ2 ساعة
نتنياهو بعد عملية القدس: سنواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

نتنياهو بعد عملية القدس: سنواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

منذ3 ساعة
بن غفير

بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل سلاحهم بعد هجوم القدس

منذ3 ساعة
هجوم القدس

الاحتلال: منفذا هجوم القدس ينتميان لحماس

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تأملات الهدنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكرة في ملعب الاتحاد

خالد خطاطبة |اليوم

غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

سميح المعايطة |اليوم

الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

مالك العثامنة |اليوم

لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

غازي الذيبة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ17 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ17 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 