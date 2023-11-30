روسيا: ممتنون لـ"حماس" على استجابتها لنداءاتنا العاجلة

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن امتنان روسيا لقيادة حماس للإفراج عن الأسيرتين الروسيتين وستعمل على الإفراج السريع عن بقية الروس الأسرى.

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وقالت زاخاروفا، في بيان منشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع قيادة حماس، تم إطلاق سراح مواطنتينا، إيلينا تروفانوفا، وإيرينا تاتي، الأسيرتين في قطاع غزة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر".



وأكدت أن المواطنتين الروسيتين تمكنتا من العودة إلى ديارهما من دون التقيد بتنفيذ الشروط المتفق عليها بين "إسرائيل" وحماس لتبادل بعض النساء والأطفال الأسرى، مع الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.



وأضافت زاخاروفا: "نحن ممتنون لقيادة حماس على استجابتها لنداءاتنا العاجلة، سنواصل الضغط من أجل الإفراج المبكر عن الأسرى الروس المتبقين في قطاع غزة".



وقبل أيام، سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أسيراً يحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت الحركة، في بيان "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد الأسرى من حملة الجنسية الروسية".



يُشار إلى أنّه في الأيام الستة الماضية، جرت 6 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة. -الميادين

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