الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية ليلا على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد شخصان وجرح آخرون فجر اليوم، في غارة نفذتها المسيّرات الإسرائيلية على بلدة كفركلا اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.

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 وقال مصدر أمني لبناني لمراسل(بترا) في "بيروت"، إن المسيّرات الإسرائيلية قصفت أيضا تلة العويضة بين كفركلا والعديسة، كما سجل قصف بالقنابل الفوسفورية الحارقة على بلدة الخيام".


وأضاف"يسجل أيضا إطلاق نار على قرى الضهيرة والبستان وعيتا الشعب من الموقع الإسرائيلي في بركة ريشة ومن المواقع المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط. كما كثف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي تحليقه فوق قرى قضاء صور والساحل البحري ".-(بترا)


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