السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن

السفينة-1709378481
غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن
أعلنت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية للتعامل مع السفينة "إم في روبيمار"، غرق السفينة قبالة السواحل اليمنية مساء أمس الجمعة تزامنا مع رياح شديدة.اضافة اعلان

وأضافت الخلية أن غرق السفينة سيسبب كارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت السفينة البريطانية في البحر الأحمر يوم 19 فبراير/شباط الماضي، بصاروخ باليسيتي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العلم الإيراني

إيران تصف الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن بالـ"مغامرة"

25 شباط 2024
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في خليج عدن (فيديو)

19 شباط 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هجوم يستهدف سفينة بريطانية في مضيق باب المندب

19 شباط 2024
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر (فيديو)

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

إسرائيل تغتال 3 من مقاتلي حزب الله (صور)

منذ5 ساعة
وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن

بايدن: نأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان

منذ7 ساعة
جثامين شهداء في غزة

70 شهيدا بقصف استهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة

29 شباط 2024
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

29 شباط 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

100 ألف ديمقراطي يحتجون على بايدن في الانتخابات التمهيدية

29 شباط 2024
عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع

حصيلة شهداء غزة تتجاوز الـ 30 ألفا

29 شباط 2024
افكار و مواقف

الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

د. محمد حسين المومني |اليوم

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

خالد دلال |اليوم
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني
 
 