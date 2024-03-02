غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن

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وأضافت الخلية أن غرق السفينة سيسبب كارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت السفينة البريطانية في البحر الأحمر يوم 19 فبراير/شباط الماضي، بصاروخ باليسيتي.