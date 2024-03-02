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السبت 02 آذار 2024
2:38 م
غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن
غرق السفينة إم في روبيمار قبالة سواحل اليمن
أعلنت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية للتعامل مع السفينة "إم في روبيمار"، غرق السفينة قبالة السواحل اليمنية مساء أمس الجمعة تزامنا مع رياح شديدة.
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وأضافت الخلية أن غرق السفينة سيسبب كارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.
وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت السفينة البريطانية في البحر الأحمر يوم 19 فبراير/شباط الماضي، بصاروخ باليسيتي.
اليمن
الحوثيون
البحر الاحمر
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