مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم

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ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع إدعاءات حول اعتداء جنسي تعرض له أسرى الحرب على غزة.وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات قدمت تقريرها إلى الأمين العام انطونيو غوتيريس الذي بعثه بدوره إلى مجلس الأمن.وادعت في تقريرها المكون من 24 صفحة أن هناك "معلومات واضحة ومقنعة" تشير إلى أن الأسرى الإسرائيليين في غزة تعرضوا "لعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".لكن المسؤولة الأممية قالت في التقرير إنها لم تجتمع مع أي ممن اسمتهم ضحايا العنف الجنسي المطلق سراحهن، ولم تزر غزة، ومع ذلك توصلت إلى النتيجة بناء على معلومات جمعتها، مشددة في الوقت نفسه على أن تقريرها لا يعني بأي حال من الأحوال دليلا قاطعا على وقوع العنف الجنسي.إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة بشأن فلسطين في موعدها بتاريخ 26 الشهر الجاري، والمخصصة رسميا لمتابعة قرار المجلس رقم 2334 المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.