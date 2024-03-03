الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأمن يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والبنية التحتية في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أصدر أعضاء مجلس الامن الدولي فجر اليوم، بيانا صحفيا بشأن ما اسموه "حادثة" قافلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.


وأعرب أعضاء المجلس في البيان عن "قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم وأصيب عدة مئات آخرين بجروح، بما في ذلك أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، في حادث شاركت فيه القوات الإسرائيلية في تجمع كبير محيط بقافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة".

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ويحيط أعضاء المجلس علما بأن "التحقيق الإسرائيلي جار" مشددين على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".


وفي هذا الصدد، يؤكدون من جديد أن جميع أطراف النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ويدعون جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.


وفي هذا السياق، أعرب اعضاء المجلس، عن "قلقهم البالغ إزاء التقديرات الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل بأن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".


وكرر الاعضاء مطالبتهم أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق، وتنفيذ القرارات 2712 و 2720 بالكامل.


وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة".


يذكر ان بيانات مجلس الامن الصحفية تصدر باسم أعضاء المجلس وباجماعهم خلافا للقرارات التي تصدر باسم المجلس نفسه وبالتصويت. (بترا)

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