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الأحد 24 أيلول 2023
11:33 ص
هزة أرضية على بعد عدة كيلومترات من تبليسي
وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا
رُصد زلزال قوته نحو 4.4 درجات في جورجيا صباح اليوم، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، حسب وكالة "سبوتنيك".
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وحسب تقارير، فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.
زلزال
جورجيا
تبليسي
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