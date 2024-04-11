مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة فلسطينية شمال الضفة- (فيديو)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الخميس، منزلا ومركبة فلسطينية قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وقال يعقوب عويس، رئيس مجلس اللبن الشرقية جنوب نابلس للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين تسللوا إلى أطراف البلدة، وأضرموا النار في مركبة ومنزل.

ولفت إلى أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الذين لاذوا بالفرار بعد أن خطوا شعارات باللغة العبرية على أحد المنازل.



وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته؛ مما أدى إلى استشهاد 459 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.

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وخلفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

فيديو| مستوطنون يحرقون مركبة في اللبن الشرقية جنوب نابلس وأخرى في المغير شرقي رام الله. pic.twitter.com/7rvdh7l8n9 — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) April 11, 2024

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.-(الأناضول)