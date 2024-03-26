الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو رجل الهدم

هآرتس
هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمكنه أن يضيف إلى قائمة اخفاقاته الفاخرة أزمة دبلوماسية مع حليفتها الأقرب، عرابتها في العالم، القوة العظمى الأميركية، التي خرجت عن طورها كي تقف إلى جانب إسرائيل منذ نشبت الحرب. مجلس الأمن في الأمم المتحدة تبنى أمس مشروع قرار يدعو إلى وقف نار فوري وتحرير المخطوفين، فورا وبلا شروط. بخلاف المرات السابقة، اجيز المشروع هذه المرة لأن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت ولم تستخدم حق النقض الفيتو.اضافة اعلان
بدلا من أن يعترف مرة أخرى بإخفاقه، يبدي تغييرا فوريا في النهج في الموقف من الولايات المتحدة، يعتذر لمواطني دولة إسرائيل على التسونامي السياسي الذي أوقعه عليها، ويستقيل مكللا بالعار على سياسته السائبة، التي حملت إسرائيل في 7 أكتوبر إلى شفا الهوة، اختار نتنياهو أن يواصل المهانة واستفزاز الأميركيين.
في أعقاب التصويت ألغى نتنياهو سفر الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن واتهم الولايات المتحدة بأنها "تراجعت عن موقفها الثابت ومست بالجهد الحربي". دون ذرة خجل، اتهم مكتبه الولايات المتحدة بالمس بالجهد لتحرير المخطوفين وإعطاء ريح إسناد لحماس. وقد كانوا على مسافة خطوة عن اتهام الأميركيين بدعم العنف، وفقا للصيغة التلقائية لآلة السم.
كعادته، حاول الوزير بيني غانتس مرة أخرى أن يصلح قليلا ما خربه نتنياهو. "ليس فقط صحيح أن يسافر الوفد  خير كان فعل رئيس الوزراء لو كان سافر بنفسه إلى الولايات المتحدة، وأجرى حوارا مباشرا مع الرئيس جو بايدن ومسؤولي الإدارة". لكن في محيط نتنياهو رأوا بهذا إشارة للانقضاض على غانتس.
نتنياهو لا يمكنه أن يتهم إلا نفسه. فالأميركيون خرجوا عن طورهم كي يوضحوا لإسرائيل بأن صبرهم نفد. التوتر ارتفع حول إمكانية العملية في رفح. معارضة بايدن القاطعة لعملية واسعة هناك طرحت في حديثه مع نتنياهو، كما طرحت في زيارة غانتس إلى واشنطن وفي زيارة وزير الخارجية انطوني بلينكن الى القدس. كما أن نائبة الرئيس كاميلا هاريس اطلقت أمس تحذيرا في المقابلة لشبكة "اي.بي.سي" لكن شيئا من كل هذا لم يمنع نتنياهو وزراءه ورجاله من أن يستخفوا بالدعم الأميركي: "إذا اضطررنا، سنفعل هذا وحدنا"، بربر نتنياهو فيما أن آخرين بثوا الرسالة إياها بصياغات أخرى، وكأن إسرائيل ليست متعلقة بالولايات المتحدة وبدعمها.
لقد أصبح نتنياهو مشكلة لإسرائيل. فهو يكشفها أمام مخاطر إستراتيجية من شأنها أن تجبي ثمنا باهظا على نحو خاص. باسم البقاء الشخصي يمس بنية مبيتة لمواطني إسرائيل.
نتنياهو ملزم بأن يستقيل ويعطي إسرائيل فرصة لأن تنقذ نفسها من الضرر الذي ألحقه بها. ينبغي الأمل في أن تشكل استقالة جدعون ساعر أمس بداية سقوط الحكومة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون يبحثون تحت الانقاض عن شهداء وجرحى.-(وكالات)

بدلا من مهاجمة رفح.. نتنياهو يهاجم واشنطن

منذ 41 دقيقة
هآرتس

عيد المساخر.. العيد الوطني لإسرائيل

منذ 43 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

ملوه.. نتنياهو يضحك الأميركيين

منذ 44 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

الفأر الذي زأر

منذ 45 دقيقة
جدعون ساعر

"لم نأت لتدفئة الكراسي".. استقالة وزير من حكومة نتنياهو

منذ12 ساعة
خيام في رفح تؤوي أكثر من مليون لاجيء فلسطيني طلب منهم الاحتلال الانتقال اليها خلال عدوانه على وسط وشمال غزة-(وكالات)

خط بايدن الأحمر لإسرائيل يمر في عملية برفح

25 آذار 2024
افكار و مواقف

على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد عوض |اليوم
ترجمات
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |منذ 46 دقيقة
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |منذ 47 دقيقة
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات |25 آذار 2024
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 