الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الإعلان عن نظام مونديال الأندية الموسع

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من مواجهة ريال مدريد والهلال السعودي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إسناد تنظيم كأس العالم للأندية عام 2025 للولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتقام البطولة بنظامها الحالي بمشاركة أبطال القارات كل عام إضافة إلى بطل البلد المضيف، ويلعب بطلا أوروبا وأميركا الجنوبية بدءا من قبل النهائي، لكن الوضع سيختلف بشكل جذري بداية من نسخة أميركا 2025.اضافة اعلان

نظام البطولة

• من المقرر أن تضم البطولة 12 فريقا من أوروبا، و6 أندية من أميركا الجنوبية، و4 من كل من إفريقيا وآسيا و"كونكاكاف"، وفريق واحد من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى ممثل الولايات المتحدة.

• يتأهل كل أبطال القارات في الفترة من 2021 إلى 2024 مباشرة إلى البطولة، وفي حالة تكرار البطل يتم اللجوء إلى التصنيف.

• التصنيف يحسم الفرق المتأهلة إلى المونديال في القارات التي تشارك بأكثر من 4 مقاعد، وهما قارتا أوروبا وأميركا الجنوبية.

• حتى الآن ضمن 12 فريقا التأهل إلى المونديال، وما زال هناك 20 مقعدا فارغا، في البطولة التي ستكون استعدادا للولايات المتحدة قبل استضافة كأس العالم للمنتخبات في العام التالي بمشاركة كندا والمكسيك.

• الفرق التي ضمنت التأهل هي ريال مدريد (إسبانيا) ومانشستر سيتي (إنجلترا) وتشلسي (إنجلترا) وفلامنغو (البرازيل) وبالميراس (البرازيل) ومونتيري (المكسيك) وكلوب ليون (المكسيك) وسياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) وأوراوا رد دايموندز (اليابان)، بالإضافة إلى الثلاثي العربي الأهلي (مصر) والهلال (السعودية) والوداد (المغرب).
مشاركة عربية استثنائية
• ضمنت 3 أندية عربية حتى الآن المشاركة في كأس العالم للأندية الموسع في الولايات المتحدة، وما زالت هناك فرصة للمزيد إذا فاز أي فريق عربي من غير المتأهلين بالفعل، ببطولتي دوري أبطال إفريقيا أو دوري أبطال آسيا 2024، ليحجز آخر مقاعد القارتين.
• الأهلي كان أول المتأهلين للبطولة بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في يوليو 2021.
• الهلال حجز المقعد العربي الثاني بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، عقب التغلب على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي.
• حصد الوداد المقعد العربي الثالث في المونديال الموسع، بعدما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022 على حساب الأهلي حامل اللقب.
• قد يمنح الأهلي أو الوداد الفرصة لمقعد عربي أو إفريقي آخر في البطولة حال فوز أحدهما بدوري أبطال إفريقيا 2024، حيث سيتم اللجوء إلى التصنيف القاري لتحديد المتأهل مع أبطال 2021 و2022 و2023 و2024.
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