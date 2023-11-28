الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يختتم معسكر رومانيا ويختار 15 لاعبا للبطولة العربية

من المعسكر التدريبي المشترك للمنتخب الوطني للمصارعة ونظيره الروماني - (من المصدر)
من المعسكر التدريبي المشترك للمنتخب الوطني للمصارعة ونظيره الروماني - (من المصدر)
 اختتم المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية، معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة الرومانية "بوخاريست"، ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحادين والمتضمنة إقامة المعسكرات وخوض البطولات وتبادل الخبرات.اضافة اعلان
وعادت بعثة المنتخب إلى العاصمة عمان أول من أمس، بعد خضوع اللاعبين إلى معسكر تدريبي امتد لنحو 14 يوما، ارتكز في مجمله على تحسين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية للاعبين، إلى جانب رفع الحمل البدني وقوة الدفع للاعبين، بشكل أسهم في إكسابهم خبرات جيدة لمقارعة نخبة اللاعبين المتوقع مشاركتهم على البساط في منافسات البطولة العربية للمصارعة.
ويتأهب المنتخب الوطني، إلى المشاركة في منافسات البطولة العربية الحرة والرومانية، المقرر إقامتها في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بالعاصمة العراقية بغداد، حيث سيترأس رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات الوفد الأردني المشارك، والذي يضم إلى جانبهما، الحكام: زيد كريشان ونايف علوش ورشدان ندى وتسنيم رماح، والمدربون: رمزي المرافي ويحيى أبو طبيخ وهاني المرافي وإبراهيم عرعر. 
وسيمثل الأردن 15 لاعبا في منافسات البطولة، وهم: مصطفى القاضي، أحمد دهشان، عمرو عبدالفتاح، سلطان ضامن، أحمد خالد، عمر ضراغمة، يحيى حسين أبو طبيخ، صهيب الحسنات (روماني)، زيد مصلح صهيب المرافي، عبدالله مكون، أورتس شاميل، عبدالكريم أبو دعيج، إرزو شاميل، زيد الشيشاني (حرة).
وسيتواجد اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات، بصفته رئيسا للجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة، حيث سيحضر منافسات البطولة إلى جانب اجتماع الاتحاد العربي المقرر عقده في السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتوزيع المناصب واللجان، وهو اليوم ذاته الذي سيشهد اجتماعا مع الحكام، لإطلاعهم على التعديلات التي طرأت على القانون.
وكان المنتخب الوطني، خضع إلى تدريبات مكثفة في معسكره الأخير برومانيا، بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم الواحد، وستشكل مخرجات البطولة العربية مقياسا للقائمين على اتحاد المصارعة، من أجل رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة وتحديد آلية الدعم وجوانب الاستثمار، والتي تتجه نحو الاهتمام بالناشئين والبناء للمدى البعيد، وذلك بعدما باتت اللعبة تحظى باهتمام ودعم كبيرين، عقب النجاح الباهر في استضافة بطولتي آسيا والعالم الأخيرتين في صالة الأميرة سمية.
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