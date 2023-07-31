"النشامى" يحدد موعد المغادرة للنرويج.. وعموتة يدون التشكيلة

يحيى قطيشات

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عمان - أنجز اتحاد كرة القدم الترتيبات الخاصة بسفر منتخب النشامى إلى النرويج لمواجهة منتخبها الأول عند الساعة السابعة من مساء يوم السابع من شهر أيلول(سبتمبر) المقبل، على ملعب اوليفال، في إطار تحضيرات النشامى لخوض تصفيات كأس العالم 2026 منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023، في قطر مطلع العام المقبل.وحدد الاتحاد، يوم الرابع من الشهر المقبل موعدا لمغادرة المنتخب تحضيرا لمواجهة المنتخب النرويجي، ومن ثم مواجهة منتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو.وينتظر أن يعلن المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، تشكيلة النشامى قبل نهاية الشهر الحالي عقب ختام مباريات الأسبوع الرابع من منافسات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم بعد غد، بلقاء الجليل ومعان على ملعب الحسن في إربد.ويترقب الشارع الرياضي، إعلان اتحاد الكرة قائمة الجهازين الفني والإداري للمنتخب، وتشير المعلومات، إلى أن معظم الأسماء أصبحت جاهزة، حيث يضع الاتحاد بالتعاون مع المدير الفني حسين عموته الرتوش الأخيرة عليها، ولم يحسم حتى الآن موضوع اختيار المدرب الأردني المساعد، فيما هناك محاولات لضم مدرب اللياقة في الجهاز الفني السابق التونسي كريم ملوش للجهاز الجديد.وحرص عموتة، على متابعة مباراتي كأس السوبر بين الوحدات والفيصلي وتدوين الملاحظات الفنية على أداء اللاعبين لمعرفة قدراتهم وإمكانياتهم، وتابع عموتة معظم مباريات المنتخب التي لعبها في الفترة الماضية عبر أفلام الفيديو، لتكوين فكرة أولية عن لاعبي المنتخب، تمهيدا لاختيار تشكيلة “النشامى” للمرحلة المقبلة، كما سيتابع عموتة والجهاز المعاون، اللاعبين المحترفين في الخارج، للخروج بتشكيلة تضم أفضل اللاعبين الذين يستحقون تمثيل المنتخب وتحقيق أهداف وتطلعات الشارع الرياضي الأردني، بالتواجد في المونديال المقبل.ويأمل عموتة، أن يساهم التجمع الأول للمنتخب تحت قيادته، في تحقيق الفائدة الفنية المطلوبة، ويبقى أمام الجهاز الفني للمنتخب، تجمع أخير من خلال منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي، خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق، والتي تعد ضمن فترة التوقف الدولي الرابعة للنشامى خلال العام الحالي، وآخر محطة من محطات التحضير للمشاركة في البطولة القارية، وتشكل أيضا فرصة ذهبية أمام الجهاز الفني للوصول إلى التشكيلة المثالية، التي ستمثل المنتخب في النهائيات، وتحديد طريقة وأسلوب اللعب لمواجهة المنتخبات من مختلف المستويات.