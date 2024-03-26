"النشامى" يدك شباك باكستان بسبعة أهداف بتصفيات المونديال

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وشهدت المباراة حضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم، ورئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الأمير علي بن الحسين، وسط متابعة جماهيرية كبيرة بتواجد 14695 مشجعا على المدرجات.وأحرز اللاعب موسى التعمري هدف التقدم عند الدقيقة 15، قبل أن يسجل يزن النعيمات الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 28، فيما تكفل المدافع سعد الروسان عند الدقيقة 52، وسجل التعمري الهدف الرابع عند الدقيقة 62، وجاء الهدف الخامس عبر علي علوان عند الدقيقة 75، وسجل التعمري "الهاتريك" والسادس للمنتخب عند الدقيقة 79، وتمكن البديل محمد أبو زريق "شرارة" بتسجيل الهدف السابع عند الدقيقة 83.وقام اتحاد الكرة ممثلا برئيسه الأمير علي بن الحسين، بتكريم اللاعب الدولي السابق بهاء عبد الرحمن بين شوطي اللقاء، بعد أن أعلن الأخير اعتزاله اللعبة مؤخرا.