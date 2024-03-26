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"النشامى" يدك شباك باكستان بسبعة أهداف بتصفيات المونديال

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نجوم منتخبنا الوطني أثناء عزف السلام الملكي (تصوير أمجد الطويل)
عمان- الغد- دك المنتخب الوطني لكرة القدم شباك ضيفه باكستان بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي. اضافة اعلان

وشهدت المباراة حضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم، ورئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الأمير علي بن الحسين، وسط متابعة جماهيرية كبيرة بتواجد 14695 مشجعا على المدرجات. 

وأحرز اللاعب موسى التعمري هدف التقدم عند الدقيقة 15، قبل أن يسجل يزن النعيمات الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 28، فيما تكفل المدافع سعد الروسان عند الدقيقة 52، وسجل التعمري الهدف الرابع عند الدقيقة 62، وجاء الهدف الخامس عبر علي علوان عند الدقيقة 75، وسجل التعمري "الهاتريك" والسادس للمنتخب عند الدقيقة 79، وتمكن البديل محمد أبو زريق "شرارة" بتسجيل الهدف السابع عند الدقيقة 83.

وقام اتحاد الكرة ممثلا برئيسه الأمير علي بن الحسين، بتكريم اللاعب الدولي السابق بهاء عبد الرحمن بين شوطي اللقاء، بعد أن أعلن الأخير اعتزاله اللعبة مؤخرا.
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