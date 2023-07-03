عاجل

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: 8 شهداء و50 إصابة بينها 10 خطيرة

الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

النصر السعودي يعلن التعاقد مع بروزوفيتش

F0H10XaXwAEo0Kr
واحدة من أكبر صفقات نادي النصر عبر التاريخ
أعلن نادي النصر، التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي؛ ليكون أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.اضافة اعلان

بروزوفيتش البالغ من العمر 30 سنة، كان أحد أهم أهداف نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قبل انسحابه من الصفقة؛ بعد تدخل النصر.
ونشر العالمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو تقديمي للاعب الكرواتي؛ معلقًا عليه بالقول: "كل الأعين تريده.. لكنه اختار النصر".

ومن ناحيته.. وجّه مارسيلو بروزوفيتش، رسالة إلى جماهير نادي النصر؛ قائلًا فيها: "لا تقلقوا.. أنا اخترت النصر"؛ في إشارة إلى تفضيله على العديد من العروض التي تحصل عليها، في الصيف الحالي.
النصر نجح في التوصل إلى اتفاق مع إنتر، خلال اليومين الماضيين؛ لضم بروزوفيتش، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ18 مليون يورو تقريبًا.

بدأ بروزوفيتش مسيرته الكروية في النادي المحلي هرفاتسكي دراجوفولجاك، قبل الانتقال منه إلى مواطنه لوكموتيفا، والذي كان بوابة انطلاقته إلى العالمية، عندما انضم إلى العملاق الكرواتي دينامو زغرب.

جدير بالذكر أن اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 30 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب، في الفترة من أغسطس 2012 إلى يناير 2015، قبل الانتقال منه إلى إنتر، الذي خاض معه 330 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 31 هدفًا وصانعًا 43 آخرين.
1688211730544696700

"سلة السيدات" تختتم معسكر مصر.. وشيبارد المجنسة الجديدة 01 تموز 2023

1688211485644674200

أبو السعود يغازل "الذهب" بعد تأهله إلى بطولة العالم للجمباز 01 تموز 2023

1688214018064758300

6 لاعبين يمثلون "السباحة" في دورة الألعاب العربية 01 تموز 2023

1688210205934616500

شباب الحسين.. بطل هذا الزمان في "الطائرة" الأردنية 01 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1074340039_0_0_1436_1077_1920x0_80_0_0_92e03d4843412e4c66644b473988c8a0

من أجل النصر.. "مدرب رونالدو الجديد" يرحل عن فريقه

01 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-06-17 at 21.36.21

النصر يفاجئ الاتحاد ويتغلب عليه بدوري المحترفات

17 حزيران 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-03 at 17.49.31

صالح راتب يوقع على كشوفات الوحدات

منذ 49 دقيقة
image (5)

نادي إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي

منذ2 ساعة
32

الوحدات يتفوق على شباب الأردن ضمن درع المئوية

منذ23 ساعة
213246-1090946133

حارس مانشستر يونايتد مطلوب في الدوري السعودي

02 تموز 2023
1000104066

الفيصلي يتخطى الرمثا ويمضي في صدارة درع المئوية

01 تموز 2023
1688233444975476300

السلط يقلب الطاولة على الأهلي في سيناريو مثير

01 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ23 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 