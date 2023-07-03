النصر السعودي يعلن التعاقد مع بروزوفيتش

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أعلن نادي النصر، التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي؛ ليكون أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.بروزوفيتش البالغ من العمر 30 سنة، كان أحد أهم أهداف نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قبل انسحابه من الصفقة؛ بعد تدخل النصر.ونشر العالمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو تقديمي للاعب الكرواتي؛ معلقًا عليه بالقول: "كل الأعين تريده.. لكنه اختار النصر".ومن ناحيته.. وجّه مارسيلو بروزوفيتش، رسالة إلى جماهير نادي النصر؛ قائلًا فيها: "لا تقلقوا.. أنا اخترت النصر"؛ في إشارة إلى تفضيله على العديد من العروض التي تحصل عليها، في الصيف الحالي.النصر نجح في التوصل إلى اتفاق مع إنتر، خلال اليومين الماضيين؛ لضم بروزوفيتش، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ18 مليون يورو تقريبًا.بدأ بروزوفيتش مسيرته الكروية في النادي المحلي هرفاتسكي دراجوفولجاك، قبل الانتقال منه إلى مواطنه لوكموتيفا، والذي كان بوابة انطلاقته إلى العالمية، عندما انضم إلى العملاق الكرواتي دينامو زغرب.جدير بالذكر أن اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 30 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب، في الفترة من أغسطس 2012 إلى يناير 2015، قبل الانتقال منه إلى إنتر، الذي خاض معه 330 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 31 هدفًا وصانعًا 43 آخرين.