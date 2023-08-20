برشلونة يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب قادش

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برشلونة حقق فوزًا صعبًا على قادش في الجولة الثانية لمنافسات الدوري الإسباني 2023-2024.حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه قادش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتجويك" ضمن الجولة الثانية من منافسات موسم 2023-2024 لبطولة الدوري الإسباني.برشلونة كان الطرف الأخطر بطبيعة الحال في المباراة، وإن كان لاعبو قادش أهدروا أكثر من فرصة ثمينة للتقدم على مدار شوطي اللقاء.هدف المباراة الأول سجله بيدري لاعب وسط برشلونة في الدقيقة 83 من زمن اللقاء بتسديدة رائعة غالطت حارس قادش، فيما أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 مستغلًا تمريرة رائعة من روبرت ليفاندوفسكي.