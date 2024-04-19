حماد والجعفري يتأهلان لنهائي الدوري العالمي للكراتيه

عمان- الغد- تأهل لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) إلى نهائي وزنيهما اليوم في الجولة الثالثة من بطولة العالم للدوري العالم المقامة في مصر.
ويلاقي حماد في المباراة النهائية اللاعب الياباني هيرمو هاشيميتو الأحد، وجاء تأهله بعد فوزه في نصف النهائي على اللاعب الكويتي عبد الله شعبان 5-0.
وجاء تأهل الجعفري بعد فوزه في نصف النهائي على اللاعب الكرواتي ايفان كيفيسيك 5-0، ويلاقي في المباراة النهائية الأحد اللاعب المصري يوسف بداوي متصدر التصنيف العالمي لوزن تحت 84 كغم.
وخرج من البطولة عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) وحسن المصاروة (وزن تحت 67 كغم).
ويلعب يوم غد كل من عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم) وكريم أبو الهيجاء (الكاتا).