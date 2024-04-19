حماد والجعفري يتأهلان لنهائي الدوري العالمي للكراتيه

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عمان- الغد- تأهل لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) إلى ‏نهائي وزنيهما اليوم في الجولة الثالثة من بطولة العالم للدوري العالم المقامة في مصر.ويلاقي حماد في المباراة النهائية اللاعب ‏الياباني هيرمو هاشيميتو الأحد، وجاء تأهله بعد فوزه في نصف النهائي على اللاعب الكويتي عبد الله شعبان 5-0.‏وجاء تأهل الجعفري بعد فوزه في نصف النهائي على اللاعب الكرواتي ايفان كيفيسيك 5-0، ويلاقي في المباراة النهائية الأحد ‏اللاعب المصري يوسف بداوي متصدر التصنيف العالمي لوزن تحت 84 كغم.‏وخرج من البطولة عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) وحسن المصاروة (وزن تحت 67 كغم).ويلعب يوم غد كل من عبد ‏الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم) وكريم أبو الهيجاء (الكاتا).‏