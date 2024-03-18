الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خصم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فورست

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نوتنغهام فورست
قضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين بخصم أربع نقاط من رصيد نادي نوتنغهام فورست لانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.اضافة اعلان

وتراجع نوتنغهام بموجب هذه العقوبة لمراكز الهبوط، ليصبح في المركز الثامن عشر قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتنغهام اعترف بتجاوز قواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني فوق الحد المسموح له والبالغ 61 مليون إسترليني.

ويسمح للأندية عادة بحد أقصى من الخسائر بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني لفترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن هذا المبلغ ينخفض بمقدار 22 مليون إسترليني في الموسم ، لأي مواسم يقضيها الفريق في دوري البطولة الإنجليزية خلال تلك الفترة.

وأشادت اللجنة التي فرضت العقوبة على نوتنغهام، بـ"التعاون الاستثنائي" للنادي في تعامله مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الملف.

ولم يحدد نوتنغهام ما إذا كان سيستأنف ضد العقوبة، علما بأن الاستئناف ينبغي تقديمه قبل الأول من يونيو المقبل، حينما تحصل الأندية التي ارتقت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على حصتها من الإيرادات.
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