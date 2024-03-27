خطاب جاهز لمواجهة الفيصلي.. وشكوك حول جاهزية العوضات

مصطفى بالو

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يظهر فريق الوحدات بصفوف مكتملة في تدريباته خلال اليومين المقبلين، بقيادة المدير الفني الجديد رأفت علي، لأول مرة منذ استلامه المهمة الفنية للفريق، ضمن تحضيرات الفريق لمباراته المهمة أمام منافسه التقليدي الفيصلي، والتي ستقام عند الساعة 10:30 من مساء يوم الأحد المقبل على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.ويحتل الوحدات المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وراء الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، و8 نقاط وراء المتصدر الحسين إربد (40 نقطة).والتحق اللاعبون الدوليون الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولية، بتدريبات الوحدات في تدريب أمس، الذي أقيم على ملعب مجمع النادي في منطقة غمدان، إلى جانب لاعبي منتخب الشباب، فيما يلحق بهم لاعبو المنتخب الأولمبي اليوم.وعانى الجهاز الفني لفريق الوحدات من غياب العناصر المهمة في تشكيلاته، واستعان ببعض لاعبي فريق الشباب لإكمال صفوف الفريق في التدريبات، وخوض مبارياته الودية ضمن التحضيرات لاستئناف الدوري.وكان فريق الوحدات تدرب خلال المرحلة الماضية بصفوف منقوصة، حين غاب عن صفوفه 14 لاعبا، وهم: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، صالح راتب، محمود شوكت، محمد أبو زريق، محمد عبد المطلب، لمشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في مباراتيه أمام باكستان بالتصفيات الآسيوية المونديالية، وغاب كل من: مراد الفالوجي، أحمد الجعيدي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، مهند أبو طه، وعامر جاموس، لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي بمنافسات بطولة غرب آسيا التي اختتمت مؤخرا بالسعودية، وغاب إبراهيم صبرة ومحمد الطرايرة، لمشاركتهما منتخب الشباب في رحلته التحضيرية الآسيوية.ويعول الجهاز الفني لفريق الوحدات، على عودة لاعبيه بجاهزية بدنية وفينة عالية، تبعا لمعطيات محطاتهم الإعدادية والتنافسية الرسمية والودية مع المنتخبات الوطنية، ولن يجد مشكلة كبيرة في إيصال فكره وتكتيكيه وأسلوبه، خصوصا وأن معظم اللاعبين تواجدوا خلال الفترة السابقة التي استلم فيها المدير الفني رأفت علي فيادة الفريق.ويسابق رأفت علي ورفاقه في الجهاز المعاون الوقت، من أجل تحضير الفريق بالصورة البدنية والفنية المثالية، وتغليفها بتحضير نفسي على مستوى عال، في غضون أيام قصيرة قبل مباراة الفيصلي، والتي تعتبر اختبارا كرويا من العيار الثقيل، في أول لقاء رسمي للمدرب مع الفريق.وتكتسب مباراة الوحدات والفيصلي، أهمية خاصة، حيث يتسابق الفريقان للحاق بصدارة الحسين إربد وتعثر أي منهما من شأنها أن تبعده عن المنافسة.ويجمع متابعون، على أن مؤشر المعنويات ارتفع بشكل كبير، منذ تسلم رأفت علي المهمة الفنية للفريق، وأظهر اللاعبون المتواجدون انسجاما كبيرا مع طروحاته الفنية، وتسابقوا بهمة ومعنويات عالية لتقديم أوراق اعتمادهم في خياراته الرسمية، وتوقعوا أن ينسحب الأمر على نجوم الفريق الملتحقين بتدريبات الفريق.وعن أحوال لاعبي الفريق من الناحية الصحية، قال طبيب الفريق د. مؤيد عمر: "نحاول تقييم الوضع الطبي لأنس العوضات، الذي عانى من ألم في "مشط الرجل"، وإن كان قد خلد للراحة والمتابعة والتأهيل، إلا أن تحديد وضعه النهائي من حيث، إمكانية المشاركة من عدمه، يتوقف على متابعته من تدريب إلى آخر، من خلال مشاركته في تدريب الفريق المسائي".وأضاف: "مستوى الجاهزية يرتفع لدى المدافع الدولي طارق خطاب، من تدريب إلى آخر، ومن مبارة ودية إلى أخرى، وأظهر مستويات فنية وبدنية رائعة خلال مشاركته في المباراتين الوديتين أمام شباب الأردن والأهلي، ونتمنى أن يكون أحد الخيارات المهمة أمام الجهاز الفني للمباراة المقبلة أمام الفيصلي، في الوقت الذي ما يزال فيه نجم الفريق بهاء فيصل يتدرب منفردا، ويخضع لمتابعة وبرنامج تأهيل للوصول إلى الشفاء التام".