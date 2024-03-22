الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاؤل في تدريبات الوحدات.. ولقاء ودي أمام الأهلي غدا

رأفت علي ومساعده باسم فتحي وعدد من اللاعبين خلال إحدى تدريبات الوحدات -(من المصدر)
رأفت علي ومساعده باسم فتحي وعدد من اللاعبين خلال إحدى تدريبات الوحدات -(من المصدر)
عمان - يبدأ الوحدات تدريباته بقيادة المدير الفني رأفت علي ومساعده باسم فتحي في سهرات رمضانية الأسبوع الحالي، بعد أن تدرب طيلة الأسبوع الماضي، منذ تسلم الجهاز الفني الجديد مهامه يوم السبت الماضي.اضافة اعلان
ويخوض الفريق ثاني مبارياته الودية، بمواجهة الأهلي يوم غد الأحد على ملعب مجمع النادي الرياضي بمنطقة غمدان.
ويقول مدير نشاط الكرة زياد شلباية في تصريحات لـ”الغد”: “الفريق يتدرب بمعنويات عالية، وإن كان ذلك بصفوف منقوصة بسبب غياب ما يقارب 13 لاعبا، ضمن صفوف المنتخبات الوطنية الأول والأولمبي والشباب، إلا أن اللاعبين المتواجدين أبدوا حماسا كبيرا مع استلام المدير الفني رأفت علي ومساعده باسم فتحي المهمة”.
وأضاف: “رأفت وباسم هما ملهمان لهذا الجيل، ودافع معنوي للعطاء بسخاء على أرض الملعب، والدفاع عن ألوان الفريق فيما تبقى من جولات المحترفين، والمنافسة حتى الرمق الأخير في الدوري، والمحافظة على لقب كأس الأردن”.
وعن أحوال اللاعبين المصابين وعودة طارق خطاب بعد غياب طويل، قال شلباية: “يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرة لتأهيل وتجهيز اللاعبين المصابين، وشعرنا بالراحة مع التحاق خطاب بالتدريبات الجماعية، ومشاركته في المباراة الودية بعد غياب أمام شباب الأردن، ونتمنى أن تساهم فترة التوقف الحالية في اكتمال شفاء جميع اللاعبين المصابين.
من ناحيته، صرح فتحي: “شرف كبير أن أكون في الجهاز الفني للفريق الأول، الذي شاركته صولات وجولات كبيرة، وساهمت ورفاق الدرب، وفي مقدمتهم رأفت علي، تحقيق انتصارات وإنجازات وألقاب خالدة في ذاكرة الجماهير، وأشكر مجلس إدارة النادي على هذه الثقة، ونعي في الجهاز الفني حجم المسؤولية، لكن نراهن على دعم الجماهير وثقتنا كبيرة بكل لاعب في منظومة الفريق”.
وتابع: “نستعين حاليا ببعض اللاعبين الشباب، مثل حارس المرمى بهاء المحسيري الذي شارك أمام شباب الأردن، ونراهن على عودة لاعبينا بجاهزية كبيرة من المنتخبات الوطنية، ولدينا عناصر مميزة في مختلف الخطوط، وننتظر اكتمال الصفوف لإيصال أفكارنا”.
وواصل: “لا ننظر إلى الخلف، ونتعامل مع كل مباراة وكأنها حاسمة على لقب الدوري، ولدينا مواجهات مهمة تبدأ من لقائنا مع الفيصلي عند استئناف منافسات دوري المحترفين. نحترم طموحات المنافسين، لكن عمدنا في الجهاز الفني إلى إخراج اللاعبين من الأجواء السابقة، وتحدث رأفت في أولى التدريبات إلى اللاعبين، وطالبهم بمضاعفة الجهد وبذل أقضى ما لديهم”.
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