الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ذهبية أبو السعود في كأس العالم للجمباز تضعه على أبواب الأولمبياد

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لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني أحمد أبو السعود - (من المصدر)
عمان– توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بالميدالية الذهبية على جهاز “حصان المقابض” في الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي اختتمت أمس في العاصمة المصرية القاهرة.اضافة اعلان
وجمع أبو السعود 15.066 نقطة وضعته في المركز الأول، متفوقا على الكوري الجنوبي وونغ هور، الذي حل ثانيا بجمعه 14.933 نقطة، فيما جاء الكازاخستاني زينولا إدريسوف ثالثا بحصوله على علامة 14.800، وحل الفرنسي بينجامين أوسبيرغر رابعا بـ 14.400 نقطة. 
وقال أبو السعود في تصريحات خاصة لـ “الغد”: “سعيد جدا بالتقدم خطوة كبيرة نحو تحقيق حلمي بالتأهل إلى الأولمبياد، والذي أراه حلما سيتحقق نظير الجهد المبذول مع مدربي الأرميني جورجن سيريكانيان من تدريبات عالية الصعوبة، إلى جانب الدعم الكبير من أسرة الجمباز وعائلتي”. 
ويمتلك أبو السعود فرصة كبيرة للتأهل الأولمبي قبل يوم 15 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك عبر خوضه ثلاث جولات متبقية من سلسلة كأس العالم للجمباز بعد انقضاء جولة مصر، وهي: ألمانيا وأذربيجان وقطر تواليا، ويحتاج إلى إحراز ميدالية ذهبية اضافية من إجمالي الجولات المتبقية، لتحقيق هدف التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي. 
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