الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدارة مشتركة للأرثوذكسي واتحاد عمان والإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

لاعب الإنجليزية كريم خوالدة يحاول التمرير أمام متابعة مزدوجة من لاعبي اتحاد عمان - (من المصدر)
لاعب الإنجليزية كريم خوالدة يحاول التمرير أمام متابعة مزدوجة من لاعبي اتحاد عمان - (من المصدر)
عمان – حقق فريق اتحاد عمان فوزا مثيرا على نظيره فريق الأرثوذكسي بنتيجة (76-75)، في لقاء جمعهما أول من أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الثالثة من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.اضافة اعلان
وبرز اللاعب جهاد الصاحب في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 18، يليه ظافر كيالي بتسجيله 18 نقطة و5 متابعات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 11، فيما كان عبدالرحمن الأدهم اللاعب الأبرز من جانب فريق الأرثوذكسي بتسجيله 22 نقطة و17 متابعة "الدبل دبل"، وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 22، يليه هاشم خضر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و10 متابعات و6 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 22.
وعلى مستوى الأرقام الجماعية، سجل اتحاد عمان 31 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 25 نقطة للأرثوذكسي، و19 نقطة مقابل 18 من الفرصة الثانية، و23 نقطة مقابل 22 من الفاست بريك، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء اتحاد عمان، بإضافة 12 نقطة مقابل 3 نقاط جاءت من "بنش" الأرثوذكسي.
وفي مباراة ثانية، تغلب فريق الإنجليزية على فريق المقاولين بنتيجة (42-31)، في لقاء برز فيه لاعبه شهم الشيخ بتسجيله 8 نقاط و9 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 13، فيما كان باسل خضر اللاعب الأبرز من جانب المقاولين بتسجيله 7 نقاط و6 متابعات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 11.
وعلى صعيد الأرقام الجماعية، سجل الإنجليزية 20 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 16 نقطة للمقاولين، و6 نقاط مقابل 4 من الفرصة الثانية، و18 نقطة مقابل 8 من الفاست بريك، فيما أضافت دكة بدلاء المقاولين 19 نقطة مقابل 6 نقاط سجلتها دكة بدلاء الإنجليزية.
ومع ختام مباريات ذهاب المرحلة الأولى، تصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 5 نقاط متقدما على فريقي اتحاد عمان والإنجليزية بأفضلية فارق السلات المسجلة، واللذان يأتيان في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريق المقاولين رابعا برصيد 3 نقاط.
وتنطلق مباريات الإياب يوم غد، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 7 مساء في صالة الأمير حمزة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية "الغد سبورت" على "فيسبوك"، بتعليق الزميل محمد ملص، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره المقاولين في صالته عند الساعة السابعة والنصف مساء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
440414025_956075123188797_6212359442704543300_n

الحسين يتغلب على العقبة بثلاثية ويواصل صدارة دوري المحترفين

منذ3 ساعة
محترف الفيصلي الكاميروني وانجا وزميله خالد زكريا يحتفلان بتسجيل أحد الأهداف في مرمى الأهلي -(من المصدر)

الفيصلي يواصل مطاردة المتصدر بتخطي الأهلي بخماسية

منذ4 ساعة
المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف يتوسط الحلواني والشرباتي أمس -(من المصدر)

ذهبية وفضية لمنتخب التايكواندو في كأس الرئيس عن قارة أوروبا

منذ4 ساعة
المدرب واللاعب أمين عطالله والمقدمة شادية بسيسو في بطولة "الكروسفيت" العربية -(من المصدر)

"الكروسفيت" العربية تتحدى الأميركية ببطولتها الخاصة نصرة لغزة

منذ4 ساعة
نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات يتحدث إلى لاعبي منتخب الناشئين مؤخرا - (الغد)

"الطائرة" يحفز "الناشئين" ويسمي وفده إلى التصفيات الآسيوية

منذ4 ساعة
المدرب الأرميني جورجن رفقة اللاعب أبو السعود في مشاركة سابقة - (من المصدر)

مدرب الجمباز جورجن.. من دراسة علم الفيزياء إلى "هندسة" التأهل الأولمبي لأبو السعود

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ3 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ3 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 