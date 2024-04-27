صدارة مشتركة للأرثوذكسي واتحاد عمان والإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – حقق فريق اتحاد عمان فوزا مثيرا على نظيره فريق الأرثوذكسي بنتيجة (76-75)، في لقاء جمعهما أول من أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الثالثة من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.وبرز اللاعب جهاد الصاحب في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 18، يليه ظافر كيالي بتسجيله 18 نقطة و5 متابعات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 11، فيما كان عبدالرحمن الأدهم اللاعب الأبرز من جانب فريق الأرثوذكسي بتسجيله 22 نقطة و17 متابعة "الدبل دبل"، وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 22، يليه هاشم خضر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و10 متابعات و6 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 22.وعلى مستوى الأرقام الجماعية، سجل اتحاد عمان 31 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 25 نقطة للأرثوذكسي، و19 نقطة مقابل 18 من الفرصة الثانية، و23 نقطة مقابل 22 من الفاست بريك، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء اتحاد عمان، بإضافة 12 نقطة مقابل 3 نقاط جاءت من "بنش" الأرثوذكسي.وفي مباراة ثانية، تغلب فريق الإنجليزية على فريق المقاولين بنتيجة (42-31)، في لقاء برز فيه لاعبه شهم الشيخ بتسجيله 8 نقاط و9 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 13، فيما كان باسل خضر اللاعب الأبرز من جانب المقاولين بتسجيله 7 نقاط و6 متابعات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 11.وعلى صعيد الأرقام الجماعية، سجل الإنجليزية 20 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 16 نقطة للمقاولين، و6 نقاط مقابل 4 من الفرصة الثانية، و18 نقطة مقابل 8 من الفاست بريك، فيما أضافت دكة بدلاء المقاولين 19 نقطة مقابل 6 نقاط سجلتها دكة بدلاء الإنجليزية.ومع ختام مباريات ذهاب المرحلة الأولى، تصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 5 نقاط متقدما على فريقي اتحاد عمان والإنجليزية بأفضلية فارق السلات المسجلة، واللذان يأتيان في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريق المقاولين رابعا برصيد 3 نقاط.وتنطلق مباريات الإياب يوم غد، حيث يلتقي فريقا الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 7 مساء في صالة الأمير حمزة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية "الغد سبورت" على "فيسبوك"، بتعليق الزميل محمد ملص، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره المقاولين في صالته عند الساعة السابعة والنصف مساء.