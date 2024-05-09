الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الجماهير": إسناد مهمة قيادة مباراة "النشامى" للحكم الكاف يجب أن يكون محفزا

جانب من اعتراضات لاعبي المنتخب على الحكم أحمد الكاف في مواجهة المنتخب السعودي السابقة- (من المصدر)
جانب من اعتراضات لاعبي المنتخب على الحكم أحمد الكاف في مواجهة المنتخب السعودي السابقة- (من المصدر)
عمان- شكل إسناد إدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره منتخب طاجيكستان، في الجولة قبل الأخيرة لمنافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والمقررة يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، إلى الحكم العماني أحمد الكاف، عدم تفاؤل في الشارع الرياضي الأردني، خصوصا وأن الكاف تعرض لنقد قوي من الجهاز الفني ولاعبي منتخب النشامى، بعد إدارته لمباراتي المنتخب الوطني مع المنتخبين السعودي والطاجيكي في الجولة الثانية من التصفيات، عندما شن المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة هجوما على الكاف بعد الخسارة بهدفين نظيفين قائلا: "إن الحكم لم يكن منصفاً، بل كان قاسياً خلال إدارته اللقاء، وتعامل معنا بقسوة، فهناك ضربتي جزاء حقيقيتين لم تحتسبا لمنتخب الأردن".اضافة اعلان
ورغم عدم اتفاق العديد من الآراء مع أقوال عموتة بحق الكاف، وأن المنتخب لم يقدم المطلوب منه على أرضه وبين جماهيره، وصعب على نفسه مهمة التأهل للدور الثالث من التصفيات، ظهرت تخوفات من المتابعين أن يلعب وجود الحكم الكاف دورا نفسيا سلبيا عند لاعبي المنتخب، خصوصا وأن المباراة مع المنتخب الطاجيكي مصيرية في تحديد مشوار النشامى وتحتاج للتركيز العالي، وأن يكون التحضير النفسي في أفضل الحالات.
وعبر مشجع المنتخب الوطني زيد الهيب، عن استغرابه من تعيين الحكم العماني لهذه الموقعة المصيرية، ولا سيما بعد التحكيم غير المنصف له تجاه المنتخب الوطني أمام السعودية، وعدم قيادته المباراة لبر الأمان، وهو ما جعل مهمة المنتخب لاحقا صعبة في التأهل للدور الثاني.
وطالب الهيب، بإبعاد اللاعبين عن أجواء التوتر والضغط من تعيين حكم معين لهذه المباراة وغيرها، والتركيز فقط على خطف نقاط المواجهة خصوصا وأنها حاسمة للتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات، مشيرا إلى أن التفكير بعيدا عن الأمور الفنية يصعب من المهمة حسب وصفه.
ويرى المتابع علي العمايرة، أن هجوم عموتة على الحكم بعد المباراة السابقة كان قاسيا بحق حكم من أفضل الحكام العرب، وبين أن التركيز في المباراة وترك الأمور الأخرى ومنها التحكيمية، سيساهم في تحقيق الهدف المنشود في الفوز والتأهل للدور المقبل.  
وأضاف: "المتتبع للأخبار منذ إعلان إسناد المهمة للحكم العماني أحمد الكاف، يجد أن التركيز ينصب على عدم إنصاف النشامى في مواجهة المنتخب السعودي الماضية، وهذا ليس في مصلحة المنتخب الوطني، الذي يفترض أن يكون في أفضل حالاته من النواحي كافة، وأهمها الناحية النفسية".  
من جانبه، قال المشجع أوس مراد: "إن تكليف الحكم أحمد الكاف بإدارة المباراة المهمة لمنتخب النشامى لم يكن موفقا، في ظل سلسلة الاحتجاجات والانتقادات من الجهاز الفني للمنتخب ولاعبيه، ولكن المطلوب من نجوم المنتخب والمدير الفني الحسين عموتة، ابعاد تفكير "الظلم" التحكمي والتركيز على تقديم أفضل المستويات الفنية وتحيق الفوز والتأهل للدور الثالث من التصفيات المشتركة".
وأردف: "أعتقد أن الكاف من نخبة الحكام العرب، وفي بعض الأحيان يكون هناك أخطاء بشرية غير مقصودة، وشخيصا أقول إنه أدار مباراة المنتخبين الوطني والسعودي بشكل جيد، ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة، وأنا على يقين أن النشامى على قدر التحدي، وقادر على تجاوز منتخب طاجكستان وبفارق أهداف".   
وأشار المتابع الدائم للمنتخب ناصر البيطار، إلى أن اختيار الحكم أحمد الكاف لإدارة مباراة النشامى يجب أن لا يشكل أجواء من التوتر والضغط على اللاعبين والمدرب، وعدم دخول المباراة المهمة بنفسية "المظلوم"، المنتخب بما قدمه خلال مباريات كأس آسيا 2023، قادر على تجاوز منتخب طاجكستان والتأهل للمرحلة الحاسمة، وعليه التركيز فقط على خطف نقاط المواجهة.
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