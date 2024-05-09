"طائرة الناشئين" تواجه عمان بالتصفيات الآسيوية اليوم

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يخوض المنتخب الوطني للناشئين بالكرة الطائرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية عندما يواجه نظيره المنتخب العُماني، فيما يلتقي في المباراة الأخرى منتخبا السعودية ولبنان.ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام المنتخب السعودي يوم غد السبت، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات بلقاء المنتخب اللبناني يوم بعد غد.وتقام التصفيات الآسيوية من مرحلة واحدة، ويتأهل عنها الى البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.وكان وفد المنتخب الوطني قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط أمس، حيث خضع لحصة تدريبية بقيادة المدير الفني التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده المدرب الوطني حسين سويلم، فيما حضر رئيس الوفد حسان المصري الاجتماع الفني الذي عقد أمس، وتم خلاله مناقشة كافة الترتيبات الإدارية والفنية المتعلقة بالتصفيات الآسيوية.ويترأس وفد منتخب الناشئين عضو مجلس إدارة الاتحاد حسان المصري، ويرافقه المدير الفني التونسي هيثم الوسلاتي، والمدرب حسين سويلم، إلى جانب كل من اللاعبين معتز النقيب، أيهم النقيب، مجاهد مبارك، محمد مبارك، عمر رداد، محمد أبو ديه، ماجد هارون، محمود شاهين، أحمد زركية، سند حسونة، نصرالله نضال، وعبدالله شبانه.ويعول الاتحاد الأردني للكرة الطائرة على المنتخب الوطني للناشئين كثيرا كونه يضم في صفوفه لاعبين مميزين خضعوا طيلة الفترة الماضية إلى تدريبات مكثفة.