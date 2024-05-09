الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحسين يدك مرمى الجليل بثلاثية نظيفة

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جانب من المباراة

عمان - الغد- خطا فريق الحسين إربد خطوة إضافية نحو الظفر بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، واقترب من تحقيق إنجازه غير المسبوق، بعد تغلبه على فريق الجليل بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جرت بينهما الخميس على ملعب الحسن، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر.
وافتتح اللاعب حمزة الدردور التسجيل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من مجريات الشوط الأول، وأضاف زميله منذر ابو عماره الهدف الثاني بالدقيقة 77، وعزز عبد العزيز اندي بالهدف الثالث بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. 
ليرتفع رصيد الحسين الى 53 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الثاني الذي يستضيف نظيره مغير السرحان على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء غد، فيما تجمد رصيد الجليل عند 12 نقطة بالمركز الاخير.
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