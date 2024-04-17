اتحاد الكرة يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للسيدات

مهند جويلس

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عمان - تلقت الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، كتابا من الاتحاد الآسيوي بشأن مشاركة أحد الفرق المحلية في بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات بنسختها الأولى، والمقرر انطلاقها خلال العام الحالي.ومن المتوقع أن يشارك الاتحاد بطل دوري المحترفات الموسم الماضي في البطولة القارية، بعد أن تقدم مؤخرا بطلب المشاركة، في انتظار إتمام كامل التفاصيل خلال المرحلة المقبلة، ومعرفة إمكانية مشاركته من الأدوار التأهيلية أو بشكل مباشر في دور المجموعات.ويتوجب على اتحاد الكرة استيفاء المتطلبات كافة، من أجل ترشيح فريق محدد، منها أن يخوض الفريق 10 مباريات على الأقل خلال بطولة الدوري، على أن تتم الموافقة على هذه الترشيحات من قبل الهيئات المختصة ذات الصلة داخل كل اتحاد ورابطة الدوري، قبل تقديمها إلى الاتحاد الآسيوي في شهر أيار (مايو) المقبل.وكان نادي عمان، استضاف في العام 2021 بطولة الأندية الآسيوية للسيدات في مدينة العقبة، عن منطقة غرب القارة، وظفر باللقب وسط مشاركة 4 فرق فقط، بعد تصدره البطولة برصيد 6 نقاط.وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، تفاصيل النسخة الأولى من البطولة النسوية، حيث تنطلق المنافسة من خلال المرحلة التمهيدية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 31 آب (أغسطس) من العام الحالي، حيث تقام المباريات بنظام التجمع، وسوف يتم تحديد عدد الأندية المشاركة، إضافة إلى نظام التأهل إلى دور المجموعات، بالاعتماد على عدد طلبات المشاركة التي يتم استلامها.وأكد الاتحاد الآسيوي، أن الأندية التي تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء الأعلى تصنيفا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة، سوف تحصل على بطاقات التأهل المباشر إلى دور المجموعات، بالاعتماد على عدد طلبات المشاركة.وبعد ذلك، تشهد منافسات دور المجموعات مشاركة 12 فريقا، يجري تقسيمها على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، وتتنافس هذه الأندية في 18 مباراة تقام على مدار 3 جولات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.وتستكمل المنافسات من خلال إقامة مباريات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 آذار (مارس) المقبل، بحيث تقام المباريات من جولة واحدة، وسيتم إجراء قرعة من أجل تحديد المواجهات الأربع في هذا الدور.وفي مرحلة الحسم، تقام منافسات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا للسيدات بنظام التجمع من جولة واحدة، حيث تقام المباريات في الفترة من 21 إلى 24 أيار (مايو) من العام المقبل.