الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عجلة دوري المحترفين تعود للدوران بمواجهة مغير السرحان وشباب العقبة

من آخر مواجهة بدوري المحترفين بين مغير السرحان وشباب العقبة - (من المصدر)
من آخر مواجهة بدوري المحترفين بين مغير السرحان وشباب العقبة - (من المصدر)
 تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم للدوران بعد توقف امتد 19 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وآسيا، والتي تمكن من خلالها تحقيق فوزين على باكستان عزز من حظوظه بالتأهل للدور التالي لبلوغ المونديال.اضافة اعلان
وتقام اليوم مواجهة وحيدة تجمع مغير السرحان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، وتنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري، في أول مباراة محلية بمسابقة الموسم الحالي تقام خلال شهر رمضان المبارك.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي السلط وسحاب على ملعب السلط، فيما تقام مواجهتان السبت، إذ يواجه شباب الأردن نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، والحسين إربد ومعان على ستاد الحسن.
ويلعب الجليل مع الأهلي يوم الأحد على ستاد الحسن، فيما تقام القمة المرتقبة بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان باليوم ذاته، علما بأن جميع المباريات تنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
ويتصدر فريق الحسين إربد جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، مقابل تواجد الفيصلي بالمركز الثاني وبرصيده 33 نقطة، والوحدات ثالثا بـ 31 نقطة.

شباب العقبة 19 نقطة في المركز الخامس
مغير 14 نقطة في المركز السابع
مواجهة الذهاب بين شباب العقبة ومغير السرحان، قد انتهت بأكبر فوز للثاني بالبطولة الحالية بنتيجة 4-2، ما يمنح كتيبة المدرب خالد الدبوبي الدافع المعنوي في العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة المنافس، علما بأنهما التقيا 3 مباريات تاريخيا ببطولة الدوري، بفوز كل فريق في مباراة، والتعادل في الثالثة.
ويتطلع مغير السرحان إلى تحسين موقعه على سلم الترتيب، ومحاولة الوصول للمناطق الدافئة بعد اقتراب انقضاء نصف مرحلة الإياب، والتي كانت خلالها نتائج الفريق متباينة، وسط محاولات من قبل اللاعبين والمدرب لتقديم مستويات فنية جيدة، علما بأنه يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة.
ويعتمد الدبوبي في خياراته الأساسية على كل من محمد الحايك، قصي طنوس، سبيع الحموي، غيث العثامنة، أحمد أبو انجيلة، زيد أبو الريش، أحمد أبو صعليك، مجاهد الزواهرة، محمد أبو ذهب، حمزة الشمالي ومحمد الجوهري.
وعلى الطرف الآخر، يطمح شباب العقبة للمحافظة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي، بعد أن تعادل في 5 مباريات سابقة، مقابل فوز وحيد سجله على الأهلي بالمرحلة الماضية، ما يجعل المدرب رائد الداوود أمام اختبار صعب في إثبات أحقية الفريق بالتواجد بالمربع الذهبي.
الفوز على مغير السرحان سيجعل شباب العقبة ينفرد ولو مؤقتا بالمركز الرابع، حيث يشترك الفريقان بالرصيد النقطي ذاته (19 نفطة).
ويهدف العقبة إلى إكمال المسيرة الطيبة بموسمه السادس على التوالي بين الكبار، بدءا من مباراة الليلة، ورد الخسارة القاسية التي تعرض لها بمباراة الذهاب على الملعب ذاته.
وتتنوع خيارات الداود من مواجهة إلى أخرى، إلا أن الأسماء المرشحة الأكبر لبدء المباراة بصفة أساسية هي حماد الأسمر، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، أحمد أبو حلاوة، أنس أبو طعيمة، كريستيان شكوكا، قصي دواهدة، محمد عاصي، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة وكريستيان فارجاس.
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