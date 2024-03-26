فرق المحترفين تستأنف مشاركتها بالدوري بتحضيرات متواضعة

يحيى قطيشات

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عمان – استمرت معاناة الأجهزة الفنية لفرق أندية المحترفين خلال فترة التوقف الأخيرة والتي انتهت اليوم، في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالأندية منذ بداية الموسم الحالي، فجاءت التحضيرات لاستئناف منافسات الدوري متواضعة، وسط ظروف وتحديات لم تجد الحلول حتى الآن بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الغالبية العظمى من الأندية، التي أثرت على استقرارها الفني، خصوصا فيما يتعلق بعدم انتظام اللاعبين بالتدريبات.وشهدت فترة التوقف تغيرين على الأجهزة الفنية للفرق، حيث تعاقد الوحدات مع المدير الفني رأفت علي خلفا للمدير الفني السابق أمجد أبو طعيمة، وتعاقد معان مع المدير الفني عامر عقل خلفا للمدير الفني مهند محارمة الذي أصبح مدربا عاما للفريق.وعملت الأجهزة الفنية على تنظيم الجرعات التدريبية وعدد من المباريات التدريبية خلال الشهر الفضيل، وسط مطالبات متكررة من اللاعبين بمستحقاتهم المالية، وشهدت فترة التوقف الغاء عدد من التدريبات بسبب رفض اللاعبين الحضور.واستمرت فترة التوقف الأخيرة منذ التاسع من شهر آذار (مارس) الحالي حتى اليوم، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والمنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا.وتنطلق منافسات الأسبوع الخامس عشر يوم غد بمواجهة مغير السرحان وشباب العقبة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ويستضيف فريق السلط على ملعبه فريق سحاب يوم بعد غد، ويشهد يوم السبت المقبل مواجهتين تجمع الأولى شباب الأردن مع الرمثا على ستاد عمان، ويلتقي في الثانية الحسين اربد ومعان على ملعب الحسن، وتختتم منافسات الأسبوع بمواجهة الجليل والأهلي على ملعب الحسن، وديربي الكرة الأردنية بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان، علما بأن جميع المباريات تقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.وبالعودة لفترة التحضيرات، نجد أن فريق الحسين إربد متصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، والأكثر استقرارا فنيا وماليا وصاحب القوة الهجومية الأقوى في الدوري وأفضل منظومة دفاعية حتى الآن، حرص على المحافظة على جاهزيته الفنية والبدنية من خلال التدريبات اليومية، والتي تشهد غياب عدد من لاعبي الفريق المنظمين للمنتخبين الأول والأولمبي محمود مرضي، عبدالله نصيب، عبدالله الزعبي "المصاب"، سيف درويش، محمد أبو النادي، إضافة لخوض تجربتين وديتين مع المنتخب الأولمبي وحقق الفوز بهدفين لهدف، وتغلب في الثانية على فريق السلط بثلاثية نظيفة.وشكلت فترة التوقف والمباريات الودية للمدير الفني لفريق الحسين جمال محمود والذي تولى المهمة قبل شهر في وضع أفكاره على خطط الفريق والتعرف على إمكانيات اللاعبين عن قرب.الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة والباحث عن المحافظة على لقب الدوري، عانى خلال فترة التوقف من غياب 15 لاعبا، ولعب مباراة ودية واحدة مع فريق الأهلي انتهت لصالح الأخير بهدف من دون رد، وينتظر المدير الفني أحمد هايل اكتمال الصفوف لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة الفريق لمواجهة الوحدات يوم الأحد المقبل.وخاض فريق الوحدات مع مديره الفني الجديد رأفت علي مباراتين وديتين الأولى مع شباب الأردن وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، والثانية مع فريق الأهلي وانتهت بهدف لكل فريق.وعانى الوحدات أيضا من غياب 12 لاعبا من الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، وهذا أثر كثيرا على تحضيرات الفريق خصوصا مع القيادة الفنية الجديدة، وسيعمل رأفت علي على استغلال الأيام المقبلة في إيجاد التوليفة المناسبة لمباراة الكلاسيكو.وحرص المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور على استغلال فترة التوقف لرفع جاهزية الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية، وسط الصعوبات التي تواجه النادي من الناحية المالية، حيث خاض الرمثا مباراة ودية أمام فريق الجليل، بحثا عن زيادة الانسجام بين عناصر الفريق الذي يعتمد على شبابه بشكل واضح.ويعد فريق الأهلي من أكثر الفرق التي استفادت من فترة التوقف، وحرص مديره الفني عماد رشاد على خوض 3 مواجهات ودية مع الفيصلي والوحدات وسحاب، حيث فاز في مواجهتين على الفيصلي وسحاب وتعادل مع الوحدات.وواصل فريق السلط تحضيراته لاستئناف الدوري مع مديره الفني عمار الزريقي الذي اعتبر فترة التوقف مفيدة للفريق من الناحية الفنية وزيادة القدرة البدنية، ولعب السلط مباراة ودية مع فريق الحسين خسرها بنتيجة 0-3.وخاض فريق شباب الأردن خلال أيام التوقف مباراتين وديتين مع فريقي الوحدات وانتهت بالتعادل 3-3، فيما خسر المواجهة الودية الثانية مع فريف مغير السرحان بنتيجة 4-3.وفضل المدير الفني الجديد لفريق معان عامر عقل عدم خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف والتركيز على التدريبات وزيادة الإنسجام بين اللاعبين، مؤكدا إنه قبل مهمة الإشراف على الفريق لأنه يثق في تعاون منظومة النادي وتوفير كل متطلبات النجاح رغم الظروف المالية الخانقة التي يمر بها النادي، مؤكدا أن معان بحاجة إلى عمل كبير حتى يظهر بصورته المعهودة، بسبب انقطاع اللاعبين عن التدريبات لمدة 12 يوما بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية، وقال "الفريق يعاني من إصابة المحترف الجزائري ضرار، وإصابة حربي أحمد، وعدم تواجد عبد الرحمن مرعي لظروف خاصة أجبرته لمغادرة خارج البلاد، إلى جانب تواجد مالك علان وعون المحارمة مع المنتخب الأولمبي".وحافظ فريق العقبة على حضوره الفني ورفع الجاهزية بشكل مميز من خلال الجرعات التدريبية التي قادها المدير الفني رائد الداود وبصفوف متكاملة، فيما يواصل فريق سحاب تدريباته وسط ظروف مالية ومطالبات مستمرة من اللاعبين لصرف المستحقات والرواتب المتأخرة.