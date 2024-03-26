الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 لاعبين يعززون قائمة سحاب.. والمحارمة يوجه نداء للاتحاد

عدد من لاعبي فريق سحاب خلال احتفالهم بإحدى الأهداف بدوري المحترفين - (من المصدر)
عدد من لاعبي فريق سحاب خلال احتفالهم بإحدى الأهداف بدوري المحترفين - (من المصدر)
عمان- تشهد قائمة سحاب في المباراة المقبلة بدوري المحترفين أمام السلط بعد غد الجمعة، عودة 3 لاعبين لكشوفات الفريق، بعد غيابهم في الفترات الماضية بداعي الإصابة، ما يعزز من حظوظ الفريق للابتعاد قليلا عن المركز الثاني عشر والأخير على سلم الترتيب ببطولة الدوري.اضافة اعلان
وعلمت "الغد" أن المهاجم محمد أبو عرقوب بات جاهزا للمشاركة عقب الغياب الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها بداية الموسم الحالي، بعد انخراطه بالتدريبات الجماعية بالفريق في الأيام الماضية، ما يعزز من حضوره بصفة أساسية في اللقاء، أو المشاركة بالشوط الثاني.
ويعود لاعب خط الوسط محمد الرازم لصفوف الفريق بعد الإصابة أيضا، كما تشهد المواجهة عودة هداف الفريق برصيد 5 أهداف أحمد أبو كبير، مع ترك مسألة مشاركتهما من عدمها بيد الجهاز الفني، واحتمالية بدأ المباراة بهما ضعيفة نسبيا.
ويواجه فريق سحاب ظروفا صعبة في الموسم الحالي، بعد أن حصد 9 نقاط فقط من أصل 14 جولة، بفوزه في مناسبة وحيدة فقط كانت بالجولة الثانية من مرحلة الذهاب أمام شباب الأردن.
وعانى فريق سحاب من كثرة التغييرات في الأجهزة الفنية، قبل أن يستقر أخيرا على محمد المحارمة. 
وأكد المحارمة في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن التدريبات متواصلة منذ خوض آخر مباراة بدوري المحترفين، في مشهد غير معتاد على فريق سحاب بالموسم الحالي، موضحا بأن المعنويات عالية في صفوف الفريق لقلب الصورة في المرحلة المقبلة.
وأشار المحارمة إلى أن تواصل التدريبات وعدم إضراب اللاعبين كما جرت العادة في فترات التوقف الماضية، سببه منح إدارة النادي جزءا من رواتب اللاعبين المتراكة مع دخول شهر رمضان المبارك، إلى جانب وعد الإدارة تسليم مبلغ آخر قبل نهاية الشهر الفضيل.
وأضاف: "الجميع يعلم بأن سحاب يعاني من عدم توفر لاعبين ببعض المراكز، لكننا نحاول في التدريب تجهيز اللاعبين قدر المستطاع لسد هذا الفراغ، ونمتلك لاعبين مميزين في مختلف الصفوف لكنهم يحتاجون لفوز وحيد سيعزز من تقدمنا أكثر على سلم الترتيب".
وأكد المحارمة على أهمية مباراة فريقه أمام السلط في الجولة الخامسة عشرة ثم الجليل في الجولة السادسة عشرة، نظرا لمواجهة الفريق لمنافسين على المراكز المتأخرة، مؤكدا بأن اللاعبين لديهم إصرار كبير في تحسين سمعة الفريق بعد النتائج السلبية المتتالية.
واستطرد: "المحترف الوحيد في صفوف الفريق، الغاني ديفيد جونيور سيكون خارج حساباتي في المباريات الرسمية بالفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواه الفني.
وذكر المحارمة أنه قام بترفيع 8 لاعبين من فئة الشباب للفريق الأول، إلا أن 4 لاعبين تم ترحيل عقوبة بحقهم من دوري تحت 19 عاما بحرمانهم 4 مباريات وتأثيرها على الفريق الأول، موجها النداء لاتحاد الكرة  بإعادة النظر في حرمانهم، نظرا لعقوبتهم في بطولة مختلفة عن دوري المحترفين، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من خدماتهم بالمرحلة المقبلة.
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