 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوز ثان لمنتخب الملاكمة في التصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد

فرحة الملاكم حذيفة عشيش بعد فوزه على البلغاري أرجينال أمس - (من المصدر)
فرحة الملاكم حذيفة عشيش بعد فوزه على البلغاري أرجينال أمس - (من المصدر)
عمان- سجل المنتخب الوطني للملاكمة فوزا ثانيا في التصفية العالمية الثانية للملاكمة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.اضافة اعلان
وجاء الفوز عبر اللاعب حذيفة عشيش في منافسات وزن تحت 51 كغم أمس، على حساب اللاعب البلغاري أرجينال بدور الـ 64، ويلتقي اللاعب البولندي نيكولاس بوليك الخميس المقبل بدور الـ 32.
وافتتح اللاعب يوسف عشيش مشاركة المنتخب الوطني أول من أمس عندما التقى اللاعب الماليزي محمد رسدينال، ضمن منافسات دور الـ 64، وتغلب عليه وبلغ دور الـ 32 هو الآخر، ليواجه بعد غد الثلاثاء اللاعب الأرميني آرثر بازيهان.
ويمثل المنتخب الوطني في هذه التصفية كل من حنان نصار (وزن تحت 50 كغم)، حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، يوسف عشيش (وزن تحت 57 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم) وعدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم).
وتستكمل مواجهات المنتخب الوطني اليوم الأحد بلقاء اللاعب زياد عشيش مع اللاعب الألباني ألبان بقيري في دور الـ 64، فيما يلعب عدي الهنداوي مع اللاعب أسكا ياكيتا من أنتيجوا وباربودا لحساب الدور نفسه يوم الاثنين، على أن يتلقي في اليوم ذاته حسين عشيش في دور الـ 32 مع الفائز من لقاء لاعب الباربادوس أنتونيو تشارلز والبلجيكي موا هادجيت.
وستبدأ اللاعبة حنان نصار مشوارها في التصفية من دور الـ 32، حيث ستواجه اللاعبة النيجيرية زينب أدشينا يوم الجمعة المقبل.
وخاض المنتخب الوطني مؤخرا معسكرا تدريبيا في العاصمة التايلندية بانكوك، خاض من خلاله اللاعبين عددا من المباريات الودية أمام لاعبين من عدة دول مختلفة، وهي فرنسا، تايلند، الفلبين، بولندا، إيرلندا، المكسيك وأستراليا، ويقود المنتخب المدرب الكوبي داجوبيرتو سكون، ويساعده كل من علي حسن ومحمود المراعبة وريم الشمري.
ويتواجد اللاعب عبادة الكسبة برفقة وفد المنتخب حاليا في تايلند من أجل مواصلة تدريباته مع اللاعبين تحضيرا للمشاركة في الأولمبياد، حيث إن المدرب سكوت فضل مواصلة حضوره مع المنتخب بهدف إبقائه بأفضل حالة بدنية وفنية، علما بأنه تأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، من خلال التصفيات العالمية الأولى التي أقيمت في إيطاليا خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وتنص قوانين التصفيات على تأهل 4 لاعبين عن الوزن الذي يمثله حذيفة عشيش وعدي الهنداوي واللاعبة حنان نصار، فيما يتأهل 3 ملاكمين عن الوزن الذي يمثله يوسف عشيش وحسين عشيش، فيما يتأهل 5 ملاكمين عن الوزن الذي يمثله زياد عشيش.
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