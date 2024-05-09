أبو جاجة خارج حسابات "الملاكمة" بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

مهند جويلس

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عمان - اختار مدرب المنتخب الوطني للملاكمة داجوبيرتو سكوت القائمة المشاركة في التصفيات الثانية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي شهدت استبعاد اللاعب محمد أبو جاجة صاحب البرونزية في بطولة العالم العام الماضي.وخرج أبو جاجة من دور الـ32 في التصفيات الماضية التي أقيمت بإيطاليا بوزن تحت 57 كغم، على يد اللاعب الكولومبي جونزاليس لاندازوري، ليفقد فرصته الأولى في تحقيق حلمه ببلوغ الأولمبياد، قبل أن يختار المدرب يوسف عشيش بدلا منه في وزنه بالتصفيات المقبلة، نظرا إلى أن القوانين تسمح بتواجد لاعب واحد من كل وزن لأي منتخب.وكان الملاكم عبادة الكسبة، الوحيد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين نجحوا بخطف إحدى البطاقات التأهيلية للأولمبياد، بعد أن فاز على البرازيلي يوري فالكاو ضمن منافسات دور الـ32، قبل أن يتخطى منافسه الأوغندي توكا موهيبوا في ثمن النهائي، فيما جاء انتصاره بربع النهائي على المالدوفي ألكسندرو باراشيف.ونجح الكسبة وقتها في تسجيل اسمه "بأحرف من ذهب"، باعتباره أول ملاكم أردني يبلغ الأولمبياد في 3 مناسبات، وثاني رياضي محلي بعد الفارس إبراهيم بشارات، الذي سبق له وأن تواجد بالأولمبياد في 4 مناسبات.وغادر أول من أمس، وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة التايلندية بانكوك من أجل التحضير للتصفيات العالمية الثانية والأخيرة المؤهلة للأولمبياد، بقيادة المدرب الكوبي سكوت ومساعديه علي حسن ومحمود المراعبة وريم الشمري، وطبيب المنتخب د. هيثم بحر.وسيشارك في المعسكر التدريبي منتخبات من دول عدة أبرزها، تايلند، الفلبين، بولندا، إيرلندا ومنتخبات من دول أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث سيخوض المنتخب مباريات ودية مع لاعبين من تلك الدول بهدف الوصول للجاهزية المثالية استعدادا للتصفيات المقرر انطلاقها في 24 من الشهر الحالي في البلد ذاته.وسيمثل المنتخب في المعسكر والتصفيات المقبلة اللاعبين الذين شاركوا بالتصفيات الماضية باستثناء أبو جاجة، وهم: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، يوسف عشيش (وزن تحت 57 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).ويتواجد الكسبة برفقة وفد المنتخب حاليا في تايلند من أجل مواصلة تدريباته مع اللاعبين تحضيرا للمشاركة في الأولمبياد، حيث إن المدرب سكوت فضل مواصلة حضوره مع المنتخب بهدف إبقائه بأفضل حالة بدنية وفنية.ومن الجدير بالذكر، أن النسخة الماضية من الأولمبياد (طوكيو 2020)، قد شهدت مشاركة 5 لاعبين من منتخب الملاكمة، كأكبر مشاركة أردنية في هذه الرياضة، حيث تأهل وقتها كل من الحاليين: عبادة الكسبة، حسين عشيش، عدي الهنداوي، زياد عشيش، إلى جانب المعتزل محمد الوادي.