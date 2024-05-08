مهمة صعبة تنتظر الظهيرات في "راسينج ستارز" أمام البنمي موسيكويرا

مهند جويلس

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عمان- تنتظر الملاكم الأردني بدر الظهيرات مواجهة مرتقبة في عرض "راسينج ستارز"، والذي سيقام يوم 25 من الشهر الحالي في أبو ظبي الإماراتية، بمشاركة لاعبين من دول عربية، في ثاني مشاركاته بالعام الحالي، على صعيد الملاكمة الاحترافية.وسيكون نزال الظهيرات الرئيسي الليلة على صالة أرينا سبيس أمام البنمي أولارندو موسيكويرا موجيكا البالغ من العمر 25 عاما، خاض 16 نزالا سابقا، حيث فاز في 13 مناسبة، مقابل الخسارة مرتين، والتعادل مرة وحيدة، ما يؤكد قوة المنافس.ونجح الظهيرات البالغ من العمر 23 عاما، في تسجيل الفوز بجميع نزالاته السابقة بعالم الاحتراف وعددها 10 مواجهات، انتهت 8 منها بالضربة القاضية، ما يؤكد تفوق وقوة الملاكم الأردني على جميع منافسيه من مختلف دول العالم.وجاءت انتصارات الظهيرات في العام 2021، على كل من: الغاني جوشوا بارنور، المصري معز علام، الأوزبكي شاروبيدين جورخونوف والهندي ديجاري ماهيش، فيما فاز في العام 2022، على كل من: التشيكي دينيس بارتوس، الأذري فؤاد تارفيردي والأوزبكي مورودجون يوكوبوف، قبل أن يسجل فوزان في العام الماضي، على الروماني فيوريل سيميون والمكسيكي خوسيه جونزاليس، وفوز وحيد مطلع العام الحالي، على اللاعب البريطاني جيف أوفوري.وأكد الظهيرات لـ"الغد"، أن تصنيفه أصبح الـ77 عالميا، بحسب آخر تصنيف صادر عن رابطة الملاكمة الاحترافية، مشيرا إلى أنه يطمح إلى مواصلة الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للوصول إلى مرتبة أفضل، ومحاولة التواجد بين أفضل 50 لاعبا قبل نهاية العام الحالي.وتابع: "تحضيراتنا جيدة للمواجهة أمام البنمي موسيكويرا المكونة من 10 جولات، وراقبنا المنافس في نزالات سابقة ورصدنا أبرز نقاط القوة لديه، والمتمثلة بسرعة الحركة في القدمين واليدين، إلى جانب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في مسيرته، فيما تبرز نقاط ضعفه في انخفاض اللياقة البدنية بعد جولات عدة".ولفت الظهيرات، إلى أن التدريبات مكثفة من قبل مدربه روبرت تورما ومساعده بيدرو كويزون ومدرب اللياقة البدنية طارق الزعيم خلال الفترة الحالية، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، موضحا أن الهدف هو تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي، وتأكيد أن الملاكمة الأردنية والعربية لهما مكانة مرموقة عالميا.وجدد الظهيرات نصيحته للملاكمين الأردنيين بالتوجه لعالم الاحتراف في الرياضة، رغم اختلاف بعض القوانين عن الهواة، من حيث عدد الجولات، والقوانين وحجم القفاز الأصغر، وغيرها من الأمور التي تصعب من طبيعة النزال، مع شعوره بالفخر لأنه الملاكم الأردني الأول الذي دخل هذا العالم قرابة 3 أعوام تقريبا.كما قدم الظهيرات، شكره للجماهير الأردنية التي تتابعه باستمرار في نزالات الاحتراف، والتي تتقدم كثيرا عن ملاكمة الهواة من حيث القوة والجوانب المالية، متمنيا منها ومن الجالية الأردنية في الإمارات مساندته في النزال المرتقب الأسبوع المقبل، مثلما ثمن دعم الرعاة مثل، "فيشير 8" و"ميلز اون مي".