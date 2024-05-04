السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب التايكواندو يبدأ معسكره في تايوان.. وجائزة جديدة للعساف

سمو الأمير راشد بن الحسن
سمو الأمير راشد بن الحسن
عمان -التقى سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور شونغ وون تشو، بلاعبي المنتخب الوطني المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 وهم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما أبو الرب وذلك على هامش فعاليات مهرجان " الأمل والأحلام للاجئين التي اختتمت منافساته أول من أمس.اضافة اعلان
وأكد تشونغ أهمية مشاركة التايكواندو في أولمبياد باريس المقبل التي تعد من أكبر المشاركات، وانه يقع على عاتق اللاعبين اظهار التايكواندو في أفضل صورة لها ضمن الرياضات المشاركة في الأولمبياد، متمنيا النجاح للمنتخب الوطني في الوصول لمنصة التتويج.
من جهة أخرى يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم إلى تايوان لاقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 13 الشهر الحالي استعدادا لبطولة آسيا الـ 26  (عيار 4 نجمات) التي ستقام في مدينة دا نانغ الفيتنامية خلال ‏الفترة من 16 إلى 18الشهر الحالي.
ويتكون المنتخب الوطني المشارك في معسكر تايوان من المدير الفني للمنتخبات الوطنية  فارس العساف والمدرب يزن الصادق والمعالجين لؤي مرايات ولانا جوردن و12 لاعبا ولاعبة وهم جوليانا الصادق وراما أبو الرب وفادية خرفان وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وجعفر الداوود ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة وريهام الجلاد، وكان من المقرر مشاركة اللاعبة نتالي الحميدي في المعسكر التدريبي وبطولة آسيا الا أن اصابتها حالت دون ذلك.
ويطمح لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 لنيل 40 نقطة ‏وإضافتها إلى رصيدهم في التصنيف الأولمبي. على صعيد متصل فاز المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف بجائزة أفضل مدرب عربي في استفتاء موقع تتويج نيوز المصري  "The best" في موسمه الرابع على التوالي لتكريم الأفضل في الألعاب الفردية والجماعية بعيداً عن كرة القدم وذلك لعام
2023-2024.
وكانت فعاليات التصويت قد انطلقت خلال كانون الثاني (يناير)  2024 وتم التصويت من خلال الجمهور بنسبة 50 %، والنقاد بنسبة 50 % وضم استفتاء تتويج نيوز 18 جائزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1714854494219438700

ريال مدريد يستعد لبايرن بتجاوز قادش.. وخسارة قاسية للفريق "البافاري"

منذ 40 دقيقة
النادي الفيصلي

الفيصلي يرفض إستقالة حياصات

منذ 48 دقيقة
1714841238268839400

خصم %40 من المستحقات يشعل الخلاف بين الوحدات و"فيصل"

منذ1 ساعة
Untitled-1

الغوطاني يحقق حلمه ويمثل فريق اللاجئين بمنافسات التايكواندو الأولمبية

منذ1 ساعة
Untitled-2

استقالة حياصات تجسد الانقسام في إدارة الفيصلي

منذ1 ساعة
1714832115458476400

"البوندسليجا".. محاولات جادة لزيادة شعبية البطولة في المنطقة العربية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |منذ 42 دقيقة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات | منذ24 ساعة
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات | منذ24 ساعة
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 