منتخب التايكواندو يبدأ معسكره في تايوان.. وجائزة جديدة للعساف

أيمن وجيه الخطيب

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عمان -التقى سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور شونغ وون تشو، بلاعبي المنتخب الوطني المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 وهم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما أبو الرب وذلك على هامش فعاليات مهرجان " الأمل والأحلام للاجئين التي اختتمت منافساته أول من أمس.وأكد تشونغ أهمية مشاركة التايكواندو في أولمبياد باريس المقبل التي تعد من أكبر المشاركات، وانه يقع على عاتق اللاعبين اظهار التايكواندو في أفضل صورة لها ضمن الرياضات المشاركة في الأولمبياد، متمنيا النجاح للمنتخب الوطني في الوصول لمنصة التتويج.من جهة أخرى يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم إلى تايوان لاقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 13 الشهر الحالي استعدادا لبطولة آسيا الـ 26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في مدينة دا نانغ الفيتنامية خلال ‏الفترة من 16 إلى 18الشهر الحالي.ويتكون المنتخب الوطني المشارك في معسكر تايوان من المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب يزن الصادق والمعالجين لؤي مرايات ولانا جوردن و12 لاعبا ولاعبة وهم جوليانا الصادق وراما أبو الرب وفادية خرفان وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وجعفر الداوود ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة وريهام الجلاد، وكان من المقرر مشاركة اللاعبة نتالي الحميدي في المعسكر التدريبي وبطولة آسيا الا أن اصابتها حالت دون ذلك.ويطمح لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 لنيل 40 نقطة ‏وإضافتها إلى رصيدهم في التصنيف الأولمبي. على صعيد متصل فاز المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف بجائزة أفضل مدرب عربي في استفتاء موقع تتويج نيوز المصري "The best" في موسمه الرابع على التوالي لتكريم الأفضل في الألعاب الفردية والجماعية بعيداً عن كرة القدم وذلك لعام2023-2024.وكانت فعاليات التصويت قد انطلقت خلال كانون الثاني (يناير) 2024 وتم التصويت من خلال الجمهور بنسبة 50 %، والنقاد بنسبة 50 % وضم استفتاء تتويج نيوز 18 جائزة.