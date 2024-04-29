إنجازات التايكواندو تقحم اللاعبين في مجال الإعلانات والرعاية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- ساهمت إنجازات التايكواندو على المستويين العالمي والإقليمي، في لفت أنظار شركات الدعاية والإعلان، وبالتالي الاستعانة بنجومية اللاعبين، للترويج للمنتجات.وشهدت الفترة الأخيرة توجه عدد من نجوم منتخب التايكواندو إلى الإعلانات، بطلب من الشركات المعلنة، التي وجدت في نجومية اللاعبين فرصة لترويج منتجاتها.وتعتبر رياضة التايكواندو منبعا للإنجازات، والتي كان آخرها تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس في إنجاز غير مسبوق.كما حرصت بعض الشركات التجارية في الأردن، على التوجه لرعاية نجوم ونجمات رياضة التايكواندو، من خلال دعمهم ورعايتهم، تقديرا لما يقدموه للوطن من إنجازات، إلى جانب استفادة هؤلاء الرعاة من الترويج لأنفسهم من خلال أسماء هؤلاء الأبطال والبطلات.وشهدت الأيام الأخيرة، على سبيل المثال ظهور البطل الشرباتي في أعلان ترويجي لمنتج طبي، في مشهد يجسد حرص المنتجين على استثمار نجومية لاعبي التايكواندو، للترويج لمنتجاتهم.ويقوم اللاعبون بإظهار العلامة التجارية للمعلنين الداعمين لهم في البطولات العالمي والآسيوية والعربية من خلال عدة طرق منها وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى جمهور أوسع، وبالتالي زيادة المبيعات بعد الترويج بشكل افضل.وقامت عدة مؤسسات بتقديم الدعم والرعاية لعدد من لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، وتبنى بنك الإسكان دعم لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو البطلة الأردنية جوليانا الصادق، المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، كما قام البنك الأردني الكويتي، بدعم لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، فيما قدمت شركة مجموعة منير سختيان - هاي جين رعايتها للاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي.وقالت بطلة التايكواندو جوليانا الصادق:" أنا سعيدة جدا، بدعم بنك الإسكان لي، وآمل أن تكون رحلة رائعة مليئة بالنجاح والإنجازات، وتعتبر المؤسسات في القطاع الخاص شريكا إستراتيجيا في إنجاح فعاليات التايكواندو المتعددة، حيث تظهر من خلال دعمها إيمانها المطلق بدور الرياضيين الأردنيين وإسهاماتهم المميزة في مختلف المجالات، وتخطو خطوات رائدة في سبيل مد جسور التعاون مع القطاع الرياضي والشبابي الأردني على مدار السنوات، لتعكس جوهر قيمها القائمة على التنافسية والمثابرة والاستدامة، وأتقدم بالشكر لكافة المؤسسات الوطنية التي تعتبر شريكة في إنجاح التايكواندو التي أصبحت تحظى بسمعة دولية كبيرة تمتد في المنطقة العربية والعالمية".وأعرب بطل التايكواندو زيد مصطفى، عن سعادته وشكره للرعاية التي يقدمها البنك الأردني الكويتي، مؤكدا على الإنجازات تتحقق بتعاون الجميع.وقال :" أثمن دور البنك الاردني الكويتي للرياضة الاردنية مشيرا أن هذا الدعم سيمكن الأبطال من مواصلة الطريق نحو الذهب والوصول إلى منصات التتويج، وتحقيق ميداليات ملونة في الأولمبياد المقبل ورفع راية الأردن في المحافل الدولية والعالمية".