الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نشاط أردني ملحوظ في سباقات السيارات يمنح صورة أكثر إيجابية للمستقبل

متسابقان يتنافسان في جولة سباقة للدرفت -(من المصدر)
متسابقان يتنافسان في جولة سباقة للدرفت -(من المصدر)
 تواصل رياضة السيارات الأردنية، مساهمتها في تطوير مستوى السائقين المحليين، وبناء قاعدة جديدة من المواهب، من خلال إقامة عدد كبير من السباقات المتنوعة التي تساهم في إبراز قدرات السائقين ومدهم بالخبرات اللازمة.اضافة اعلان
واستضافت الأردنية لرياضية السيارات، العديد من السباقات الإقليمية في السنوات القليلة الماضية، كما استحدثت سباقات للسرعة كالجيمخانا وسباق بانوراما البحر الميت لتسلق الهضبات، وسباقات الدرفت "تاندوم".
وتوجد لهذه السباقات قاعدة جماهيرية كبيرة، الأمر الذي يدفع عجلة استراتيجية التطوير في رياضة السيارات على مستوى الأردن نحو آفاق جديدة.
والهدف الأساسي في الخطة المستقبلية الخاصة بالمنطقة العربية، يرتكز على خلق جيل جديد من المواهب التي يمكن اكتشافها من خلال البرامج الخاصة بالأكاديميات للذكور والإناث، كما يجب التركيز على جذب الاستثمارات مجددا إلى رياضة المحركات، وبناء جسور الثقة مجدداً مع الرعاة خلال مرحلة صعبة تمر بها المنطقة.
متسابقو رياضة السيارات يتمتعون بخرات كبيرة ومقومات عالية في السباقات المحلية والعالمية، ويصبون تركيزهم على كسب ود الشركات الراعية، كما أنهم يضعون ضمن اعتباراتهم، بروز الأردن كأرض خصبة لإقامة السباقات المختلفة، لما تتحلى به من خبرات وقدرات تنظيمية.
وباتت المشاركة الأردنية في سباق رياضة السيارات إقليميا واضحة، والمتسابقون الأردنيون يتنافسون في سباقات تقام في الخليج العربي مثل، سباقات تحدي روتاكس ماكس العالمية، وسباقات الهضبة في السعودية وسباقات ستار أكاديمي، وسباقات للدرفت.
غزت السيدات مؤخرا رياضة السيارات على الصعيدين المحلي ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال بطولة الشرق الأوسط للراليات ورالي جميل للسيدات، وبرزت كل من: نانسي المجالي وفرح زكريا وميرا ترزي وناديا شنودة وندين دمياني وبيان زكريا، كما تشارك كوادر أردنية من أصحاب الخبرة في الأمور التنظيمية والتحكيمية في السباقات. 
وقال المتسابق غيث الوريكات لـ"الغد": "أصبح المتسابق الأردني يملك مقومات كبيرة ويتمتع بخبرة عالية، قبل مدة وجهت لي إحدى الشركات العالمية دعوة، من أجل المشاركة في برنامج تطوير لرياضة السيارات، وقمت بإعطاء محاضرات نظرية وعملية عن رياضة السيارات، نالت إعجاب المشاركين من الشباب".
وأشار: "نتطلع إلى أن يشارك الشباب الأردني الواعد في رياضة السيارات للانخراط بالأجواء الرياضية التي تنمي الروح الرياضية، وتساهم في تطور دورهم في العمل المجتمعي والرياضي، وأتمنى أن تحظى مثل هذه السباقات باهتمام كبير من قبل المتسابقين الجدد، الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في سباقات السرعة والدرفت والكارتينغ والراليات".
وأوضح: "أتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة لرياضة السيارات في سباقات السرعة، والمشاركة في سباق الهضبة الدولي الذي سيقام في السعودية، وكل هذا من شأنه إرساء أطر تسمح للجميع بدخول البطولات المختلفة من خلال تأمين الكلفة المطلوبة، وتوفير داعمين للمتسابقين، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، ويؤدي إلى تجهيز سيارة المتسابقين بالشكل المطلوب". 
من جهته، قال المتسابق شاكر جويحان لـ"الغد": "شاركت في سباقات للسرعة وراليات محلية ودولية، واحترفت السباقات منذ الصغر. دخلت رياضة السيارات بوقت صعب جدا، وتعلمت الكثير من سباقات الصحراء الشاسعة ومتاهاتها الكبيرة، ما منحني دروسا ثمينة وفريدة من نوعها، خصوصا، عند مشاركتي في بطولة الشرق الأوسط للراليات".
وأضاف: "أتطلع الآن إلى المشاركة في سباقات للسرعة، وإثبات ذاتي في بطولة الشرق الأوسط ميرك 2 التي أحتل فيها المركز الأول ‏برصيد 30 نقطة، وكذلك في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين التي يشارك فيها أبطال الراليات العالمية والعربية كالفرنسي بيير لوبيه والنرويجي ‏مات اوتسبيرج، والعُماني عبد الله الرواحي والقطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكواري، حيث أحتل المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عدد من مشجعي المنتخب الوطني خلال متابعتهم لقاء باكستان أول من أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

النشامى يثقل مرمى الباكستان بـ"سباعية" والجمهور يزين المدرجات

منذ 18 دقيقة
من آخر مواجهة بدوري المحترفين بين مغير السرحان وشباب العقبة - (من المصدر)

عجلة دوري المحترفين تعود للدوران بمواجهة مغير السرحان وشباب العقبة

منذ 19 دقيقة
فرحة المنتخب الوطني الأولمبي بعد الفوز على العراق في آخر مبارياته بغرب آسيا - (من المصدر)

"الأولمبي" يخرج بفوائد فنية من "غرب آسيا" قبل المهمة الصعبة

منذ 22 دقيقة
عدد من لاعبي فريق الوحدات خلال أحد التدريبات مؤخرا-(الغد)

خطاب جاهز لمواجهة الفيصلي.. وشكوك حول جاهزية العوضات

منذ 23 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يحاول المرور من مدافعي باكستان - (تصوير: أمجد الطويل)

تصريح التعمري يحرج المسؤولين.. عموتة يغير النهج.. و"سكاي بوكس" تخيب الآمال

منذ 28 دقيقة
المنتخب الوطني للجمباز

"الجمباز" يباشر تدريباته في أنطاليا تأهبا لـ"كأس التحدي"

منذ 31 دقيقة
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |منذ 18 دقيقة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |منذ 20 دقيقة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير منذ24 ساعة

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 