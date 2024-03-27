نشاط أردني ملحوظ في سباقات السيارات يمنح صورة أكثر إيجابية للمستقبل

أيمن وجيه الخطيب

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تواصل رياضة السيارات الأردنية، مساهمتها في تطوير مستوى السائقين المحليين، وبناء قاعدة جديدة من المواهب، من خلال إقامة عدد كبير من السباقات المتنوعة التي تساهم في إبراز قدرات السائقين ومدهم بالخبرات اللازمة.واستضافت الأردنية لرياضية السيارات، العديد من السباقات الإقليمية في السنوات القليلة الماضية، كما استحدثت سباقات للسرعة كالجيمخانا وسباق بانوراما البحر الميت لتسلق الهضبات، وسباقات الدرفت "تاندوم".وتوجد لهذه السباقات قاعدة جماهيرية كبيرة، الأمر الذي يدفع عجلة استراتيجية التطوير في رياضة السيارات على مستوى الأردن نحو آفاق جديدة.والهدف الأساسي في الخطة المستقبلية الخاصة بالمنطقة العربية، يرتكز على خلق جيل جديد من المواهب التي يمكن اكتشافها من خلال البرامج الخاصة بالأكاديميات للذكور والإناث، كما يجب التركيز على جذب الاستثمارات مجددا إلى رياضة المحركات، وبناء جسور الثقة مجدداً مع الرعاة خلال مرحلة صعبة تمر بها المنطقة.متسابقو رياضة السيارات يتمتعون بخرات كبيرة ومقومات عالية في السباقات المحلية والعالمية، ويصبون تركيزهم على كسب ود الشركات الراعية، كما أنهم يضعون ضمن اعتباراتهم، بروز الأردن كأرض خصبة لإقامة السباقات المختلفة، لما تتحلى به من خبرات وقدرات تنظيمية.وباتت المشاركة الأردنية في سباق رياضة السيارات إقليميا واضحة، والمتسابقون الأردنيون يتنافسون في سباقات تقام في الخليج العربي مثل، سباقات تحدي روتاكس ماكس العالمية، وسباقات الهضبة في السعودية وسباقات ستار أكاديمي، وسباقات للدرفت.غزت السيدات مؤخرا رياضة السيارات على الصعيدين المحلي ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال بطولة الشرق الأوسط للراليات ورالي جميل للسيدات، وبرزت كل من: نانسي المجالي وفرح زكريا وميرا ترزي وناديا شنودة وندين دمياني وبيان زكريا، كما تشارك كوادر أردنية من أصحاب الخبرة في الأمور التنظيمية والتحكيمية في السباقات.وقال المتسابق غيث الوريكات لـ"الغد": "أصبح المتسابق الأردني يملك مقومات كبيرة ويتمتع بخبرة عالية، قبل مدة وجهت لي إحدى الشركات العالمية دعوة، من أجل المشاركة في برنامج تطوير لرياضة السيارات، وقمت بإعطاء محاضرات نظرية وعملية عن رياضة السيارات، نالت إعجاب المشاركين من الشباب".وأشار: "نتطلع إلى أن يشارك الشباب الأردني الواعد في رياضة السيارات للانخراط بالأجواء الرياضية التي تنمي الروح الرياضية، وتساهم في تطور دورهم في العمل المجتمعي والرياضي، وأتمنى أن تحظى مثل هذه السباقات باهتمام كبير من قبل المتسابقين الجدد، الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في سباقات السرعة والدرفت والكارتينغ والراليات".وأوضح: "أتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة لرياضة السيارات في سباقات السرعة، والمشاركة في سباق الهضبة الدولي الذي سيقام في السعودية، وكل هذا من شأنه إرساء أطر تسمح للجميع بدخول البطولات المختلفة من خلال تأمين الكلفة المطلوبة، وتوفير داعمين للمتسابقين، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، ويؤدي إلى تجهيز سيارة المتسابقين بالشكل المطلوب".من جهته، قال المتسابق شاكر جويحان لـ"الغد": "شاركت في سباقات للسرعة وراليات محلية ودولية، واحترفت السباقات منذ الصغر. دخلت رياضة السيارات بوقت صعب جدا، وتعلمت الكثير من سباقات الصحراء الشاسعة ومتاهاتها الكبيرة، ما منحني دروسا ثمينة وفريدة من نوعها، خصوصا، عند مشاركتي في بطولة الشرق الأوسط للراليات".وأضاف: "أتطلع الآن إلى المشاركة في سباقات للسرعة، وإثبات ذاتي في بطولة الشرق الأوسط ميرك 2 التي أحتل فيها المركز الأول ‏برصيد 30 نقطة، وكذلك في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للسائقين التي يشارك فيها أبطال الراليات العالمية والعربية كالفرنسي بيير لوبيه والنرويجي ‏مات اوتسبيرج، والعُماني عبد الله الرواحي والقطريين ناصر العطية وعبد العزيز الكواري، حيث أحتل المركز السادس ‏برصيد 15 نقطة".