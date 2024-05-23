 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

15 ميدالية ملونة للأردن مع ختام اليوم الأول للبطولة العربية للمصارعة

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صورة تذكارية

عمان - الغد - تحت رعاية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، تفتتح عند الساعة 4:30 من مساء يوم غد الجمعة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، فعاليات البطولة العربية للمصارعة "الحرة والرومانية والسيدات"، والتي تشهد مشاركة قياسية وتاريخية لـ 11 دولة عربية، وهي: الأردن والسعودية ولبنان والعراق وسورية ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وقطر.

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ويشهد يوم غد الجمعة إقامة منافسات المصارعة الرومانية ومصارعة السيدات للفئة تحت 23 عاما عند الساعة 9:30 صباحا، على أن تبدأ نهائيات الأوزان مع ختام حفل الإفتتاح، وتعقبها مراسم التتويج.
ويمثل المنتخب الوطني عن فئة تحت 23 عاما في المصارعة الرومانية ، اللاعبون: أحمد خالد أحمد (وزن تحت 55 كغم) وريان الرفاعي (وزن تحت 60 كغم) وصهيب الحسنات (وزن تحت 63 كغم) وعمر الدراغمة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد غسان أسعد (وزن تحت 72 كغم) وحسن ناغوج (وزن تحت 77 كغم) وارزو شاميل (وزن تحت 82 كغم) وإبراهيم الجعبري (وزن تحت 87 كغم) ويحيى حسين أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم) ومعتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم).
وعن فئة السيدات تحت 23 عاما، اللاعبات: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم) وسدين القريني (وزن تحت 65 كغم) وبلقيس صايل (وزن تحت 69 كغم).
إلى ذلك، توج الأردن بكأس المركز الاول للمجموع العام مع ختام منافسات اليوم بالمصارعة الحرة تحت 23 عاما، بتتويجه في 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، وجاءت سورية ثانية بذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات، والجزائر ثالثة بذهبيتين و3 فضيات.
وفي مصارعة السيدات تحت 17 عاما، توج الأردن بكأس المجموع العام بإحرازه 4 ذهبيات وفضيتين، وجاءت الجزائر ثانية بثلاث ذهبيات وفضية، فيما حلت تونس ثالثة بذهبية و3 فضيات.

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