40 ميدالية ملونة حصيلة "المصارعة الأردنية" مع ختام البطولة العربية

خالد تيسير العميري

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عمان - حصل لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة (الحرة والرومانية والسيدات) على 40 ميدالية ملونة (13 ذهبية و17 فضية و10 برونزيات)، وذلك مع ختام مشاركتهم في منافسات البطولة العربية للمصارعة (الأردن 2024)، والتي استضافتها المملكة مؤخرا بمشاركة كبيرة وصلت إلى 11 دولة عربية، تمثل مناطق غرب آسيا وشمال أفريقيا والخليج العربي.وقال رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة في حديثه لـ”الغد”: “حققت البطولة العربية نجاحات كبيرة على المستويات الفنية والتنظيمية والإدارية والإعلامية، وشكلت فرصة جيدة لنا من أجل التحضير لاستضافة البطولتين الآسيوية والعالمية، كما أبرمنا عددا من اتفاقيات الرعاية مع اتحادات الدول المشاركة لتطوير اللعبة”، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة لمؤسسات الدولة والداعمين والرعاة في إنجاح استضافة المملكة لفعاليات البطولة العربية للمصارعة.وتوج المنتخب الوطني بكأس المركز الأول للمجموع العام خلال اليوم الأول في منافسات المصارعة الحرة تحت 23 عاما، بتتويجه في 4 ميداليات ذهبية عبر اللاعبين زيد يعقوب (وزن تحت 65 كغم)، وأورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم)، وارزو شاميل (وزن تحت 79 كغم)، وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، و3 فضيات عبر اللاعبين صهيب المرافي (وزن تحت 57 كغم)، وعمر اللحام (وزن تحت 86 كغم)، والمعتصم بالله عبدالوهاب (وزن تحت 125 كغم)، مع برونزيتين للاعبين مؤمن صب لبن (وزن تحت 70 كغم)، وعبدالله عبدالقادر (وزن تحت 97 كغم).وفي مصارعة السيدات تحت 17 عاما، توج المنتخب الوطني بكأس المجموع العام بعد تتويج 4 لاعبات بالميداليات الذهبية، وهن ليال السكر (وزن تحت 53 كغم)، ومايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم)، وزينة شداد (وزن تحت 61 كغم)، وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم)، كما ظفرت اللاعبتان دينا عماد (وزن تحت 46 كغم)، ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم)، بالميدالية الفضية.وفي منافسات اليوم الثاني، أحرز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما كأس المركز الثاني في المجموع العام بعدما تقلد اللاعبان أرزو شاميل ضمن (وزن تحت 82 كغم)، ومعتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم) الميدالية الذهبية، وظفر اللاعب يحيى حسين أبو طبيخ بالميدالية الفضية (وزن تحت 97 كغم)، فيما أحرز اللاعبون أحمد خالد (وزن تحت 55 كغم)، وصهيب الحسنات (وزن تحت 63 كغم)، وزيد اسحاق (وزن تحت 72 كغم)، الميداليات البرونزية، وأحرز منتخب السيدات تحت 23 عاما المركز الثالث في المجموع العام بعدما ظفرت اللاعبة بلقيس صايل بالميدالية الذهبية ضمن (وزن تحت 68 كغم)، فيما أحرزت اللاعبة سدين القريني الميدالية الفضية عن (وزن تحت 65 كغم).وحل المنتخب الوطني ثانيا في المجموع العام ضمن منافسات اليوم الثالث والأخير في منافسات المصارعة الحرة تحت 17 عاما، حيث توج لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المرافي بالميدالية الذهبية (وزن تحت 60 كغم)، فيما تقلد اللاعبون عمر اسحاق (وزن تحت 45 كغم) وباشا شاميل (وزن تحت 48 كغم)، ومحمد اسحاق (وزن تحت 51 كغم)، وهاشم شابسوغ (وزن تحت 71 كغم)، وآدم عودة (وزن تحت 92 كغم)، كريم الشيخ ياسين (وزن تحت 110 كغم)، الميداليات الفضية، وأحرز اللاعبان عبدالرحمن ستاش (وزن تحت 55 كغم) وحذيفة أبو بكر (وزن تحت 80 كغم)، الميدالية البرونزية.كما جاء المنتخب الوطني ثانيا في المجموع العام لمنافسات المصارعة الرومانية تحت 17 عاما بعدما ظفر لاعب المنتخب الوطني علي أبو نصير الميدالية الذهبية (وزن تحت 60 كغم)، فيما نال اللاعبون سند ناغوج (وزن تحت 45 كغم) وعمرو ابو ارميلة (وزن تحت 48 كغم) وأحمد خميس (وزن تحت 51 كغم) وسلطان عادل (وزن تحت 71 كغم) الميداليات الفضية، وتوج اللاعبون أحمد الحمايدة (وزن تحت 65 كغم)، وجاد جاموس (وزن تحت 80 كغم)، وآدم عبدالرزاق (وزن تحت 110 كغم)، بالميداليات البرونزية.