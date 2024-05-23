إشادة عربية بتنظيم الأردن لبطولة المصارعة

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أشاد الاتحاد العربي للمصارعة، بحفاوة الاستقبال الأردني، وذلك على هامش الاجتماع العادي الذي عقده “العربي” في عمان التي تستضيف منافسات البطولة العربية للمصارعة (حرة ورومانية وسيدات) للفئتين تحت 17 و23 عاما في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وتختتم منافساتها يوم غد.وافتتح رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة الجلسة العادية، والتي بدأها في الترحيب بالأشقاء العرب بقوله: “نرحب بالأشقاء العرب في مملكة الهواشم، هذه المشاركة العربية الكبيرة تؤكد على مكانة الأردن في المنطقة العربية، إلى جانب حرص واهتمام الأشقاء العرب على تطوير رياضة المصارعة”، مشددا أن وجود هذا العدد الكبير من الدول المشاركة يمثل مقدمة لتطور اللعبة فيها.وقال رئيس الاتحاد العربي للمصارعة التونسي محمد كمال بوعزيز: “شرف كبير أن نجتمع اليوم مع نخبة من ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في البطولة العربية، اجتماعنا يمثل فرصة لتظافر الجهود وتناول الخبرات والتخطيط للمستقبل والعمل بروح الجماعة للارتقاء بمستوى الرياضة، نشكر الأردن على حفاوة الاستقبال وكل من ساهم في استضافة الحدث وتحقيق تقدم ملموس لرياضة المصارعة على المستويين العربي والدولي”.بدوره، نقل عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي فؤاد المسكوت، تحياته إلى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، على دوره الكبير في تطوير ودعم اللعبة، مؤكدا كذلك أن استضافة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لرئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش العام الماضي، تشكل حافزا لأسرة المصارعة كافة.واستطرد: “هذا الاستقبال الملكي والرعاية السامية أدخلا مشاعر الفرحة والاعتزاز في قلوبنا، خاصة وأنه جاء من عميد الأسرة الهاشمية باستقبال الرجل الأول لرياضة المصارعة بالعالم”.في المقابل، ثمن الرئيس السابق للاتحادين العربي والقطري زامل الشهراني وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، الدعوة التي تلقاها من اتحاد المصارعة لحضور الاجتماع العربي وفعاليات البطولة، مؤكدا: “أتمنى التوفيق للدول المشاركة في البطولة العربية، وإن شاء الله ستكون بطولة مثمرة يحقق فيها المشاركون ما جاؤوا من أجله”.ووجهت السعودية الدعوة للدول العربية للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي تنوي استضافته خلال الفترة المقبلة، بمشاركة مجانية للاعب أو اثنين من كل دولة، كما وجهت السعودية إلى جانب المغرب دعوة استضافة مجانية للاعبي المنتخب الفلسطيني، وهو ما وجد ترحيبا من الحاضرين، غير أن رئيس الاتحاد الفلسطيني للمصارعة فراس دودين أكد أن آلة الحرب الإسرائيلية دمرت رياضة المصارعة في قطاع غزة بعد هدم 11 ناديا واستشهاد أكثر من 10 لاعبين ومدربين وإصابة أكثر من 100، لافتا أن الأهم يتمثل في تأمين دعم لإعادة بناء ما تم هدمه بعد توقف الحرب.وفيما يتعلق بملف استقطاب المدربين، أعرب الاتحاد العربي عن تمنياته بأن تحظى الكفاءات التدريبية العربية بنصيب وافر في تدريب الفرق العربية، ومؤكدا على توجههم لتنظيم دورات وتفعيل المعسكرات ضمن مبدأ المعاملة بالمثل. كما تطرق الاتحاد العربي للحديث عن تطوير المصارعة النسائية بالمنطقة العربية، معربا عن تمنياته بزيادة رقعة انتشار اللعبة في الدول العربية كافة، إلى جانب الإعلان عن تنظيم البطولة العربية الشاطئية في اللاذقية والمغرب بدعوة مجانية للراغبين في المشاركة.وينتظر أن يرفع الاتحاد العربي توصية رسمية إلى الاتحاد الدولي للمصارعة خلال الفترة المقبلة، من أجل اعتماد لباس محتشم وخاص باللاعبات المحجبات، لحفظ حقوقهن في المشاركة برياضة المصارعة، كما أجمع ممثلو الاتحادات الرياضية على دعم القطري زامل الشهراني في انتخابات الاتحاد الدولي للمصارعة.