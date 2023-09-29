الجمعة 29 أيلول 2023
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أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية

نفط برنت يتراجع في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل
نفط
تباينت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمئة، وسط شح الإمدادات الأميركية.
وانخفض خام برنت بنحو 0.21 بالمئة إلى 95.18 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة إلى 91.78 دولار للبرميل، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.اضافة اعلان
وكانت أسعار النفط تراجعت بنحو 2 بالمئة أمس الخميس، مع اتجاه المتعاملين نحو جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى في 10 أشهر، ووسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع الفائدة على الطلب على الخام. لكن تحسن بيانات الاقتصاد الكلي في الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- مع مستويات الطلب القوية على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في الصين والتي بدأت اليوم وتستمر لمدى أسبوع، أسهم في دعم الأسعار.
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