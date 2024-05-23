 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار بنزين أوكتان 90 واستقرار 95 وانخفاض الديزل والكاز عالميًا

بنزين - (تعبيرية)
بنزين - (تعبيرية)
عمان- شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعًا طفيفًا لبنزين أوكتان 90، واستقرار بنزين أوكتان 95، فيما انخفض سعر الديزل والكاز خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي، مقارنة بمعدل أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر .اضافة اعلان
وبحسب النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية عالميًا التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس، فقد بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي 779 دولارًا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 776 دولارًا وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.4%.
واستقر معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي عند معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 822 دولارًا للطن، وبالمقابل انخفض سعر الديزل من 686 دولارًا للطن إلى 667 دولارًا، وبنسبة انخفاض بلغت 3%، كما انخفض سعر الكاز من 725 دولارًا للطن إلى 720 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت 0.7 %.
وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 499 دولارًا للطن إلى 501 دولار وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.4%، بالمقابل انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار الحالي إلى 584 دولارًا للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي، والذي بلغ 619 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت 6 %.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي ليصبح 82 دولارًا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 83 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت 0.7%. -(بترا)
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