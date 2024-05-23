ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوع

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الخميس، بعدما سجل أفضل أداء يومي له هذا الشهر مقابل عملات رئيسة أخرى بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن استعداد لرفع أسعار الفائدة.

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وبحسب "بلومبرج" الاقتصادية، واصل الدولار النيوزيلندي الصعود إذ أدى الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة المحلية إلى زيادة إرشادات البنك المركزي بشأن التشديد النقدي في اليوم السابق لتتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.



وظل الجنيه الاسترليني مستقرا بعدما قفز إلى أعلى مستوى في شهر عقب زيادة التضخم بأكثر من المتوقع، كما تلقى دعما من الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في الرابع من تموز.



واستمرت عملة "إيثريوم" المشفرة تحوم قرب أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين والذي بلغته يوم الثلاثاء وسط تكهنات بأن هناك موافقة محتملة على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية التي ستراقب ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.

