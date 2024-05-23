 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوع

استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي
ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوع

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الخميس، بعدما سجل أفضل أداء يومي له هذا الشهر مقابل عملات رئيسة أخرى بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن استعداد لرفع أسعار الفائدة.

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وبحسب "بلومبرج" الاقتصادية، واصل الدولار النيوزيلندي الصعود إذ أدى الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة المحلية إلى زيادة إرشادات البنك المركزي بشأن التشديد النقدي في اليوم السابق لتتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.


وظل الجنيه الاسترليني مستقرا بعدما قفز إلى أعلى مستوى في شهر عقب زيادة التضخم بأكثر من المتوقع، كما تلقى دعما من الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في الرابع من تموز.


واستمرت عملة "إيثريوم" المشفرة تحوم قرب أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين والذي بلغته يوم الثلاثاء وسط تكهنات بأن هناك موافقة محتملة على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية التي ستراقب ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.

 

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